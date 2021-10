Narni, presentato il film horror girato da Massimo Paolucci. Serata a Roma con molti vip

18 ottobre 2021 a

Sala gremita a Roma al cinema Adriano per la presentazione del film “Medium”. Le riprese sono state effettuate anche nella zona di Narni e nel piccolo cimitero di Montoro. Il film, che ha segnato il debutto dietro la macchina da presa di Massimo Paolucci (nella foto con la showgirl Sara Tommasi), vede protagonista Emilio Franchini, ex calciatore e pugile che si appresta ora a diventare una nuova promessa del cinema italiano. Completano il cast Tony Sperandeo, Martina Marotta, Bruno Bilotta, Barbara Bacci, Francesco Maria Dominedò, Pierfrancesco Ceccanei, Martina Angelucci e Dafne Barbieri, per una premiere da grandi occasioni.

Oltre al cast, erano presenti i produttori Giovanni Franchini e Daniele Gramiccia per Emy Productions. E poi numerosi volti noti del mondo dello spettacolo che hanno sfilato sul red carpet allestito per l’occasione. Tra i presenti: Alessandro Cosentini, Demetra Hampton, Gaia Zucchi , Cristina Moglia, Ornella Giusto, del Paradiso delle Signore, Emanuela Tittocchia, Vincenzo Bocciarelli, Milena Miconi, Jane Alexander, Edoardo Velo, Gianluca Ramazzotti , Niccolò Centioni, Garrison Rochelle, Maura Paparo, Valentina Spampinato e ancora Gennaro Cassini , Daniele Pompili, Nadia Bengala, Maria Monsè e Sara Tommasi.

Intanto proprio quest'ultima ha annunciato l'uscita del suo libro autobiografico per il prossimo 4 novembre. Si chiamerà "Ricomincio da Sara" e racconterà i momenti dell'adolescenza a Terni, ma anche il difficile percorso affrontato per la risalita. Un libro per il quale c'è grande attesa e che svelerà anche dei particolari finora sconosciuti. La presentazione del libro si svolgerà il 13 novembre a Terni, città natale di Sara Tommasi, al Mondadori Point di viale Cesare Battisti. E ci sarà anche l'immancabile firma-copie per i fan della showgirl. All'incontro ci sarà anche Antonio Orso, il manager con cui Sara si è felicemente sposata nei mesi scorsi. Una coppia molto affiatata la loro. Sara e Antonio stanno girando l'Italia in questi giorni, ma è facile incontrarli anche a Terni, una città che è sempre rimasta nel cuore della bella Sara.

