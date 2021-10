Effetto green pass sulle prime dosi di vaccino in Umbria: si arrendono 53 no vax in più al giorno

Alessandro Antonini 18 ottobre 2021 a

Stavolta non è stato un boom, ma l’effetto green pass sui vaccini si è fatto sentire anche in Umbria. Soprattutto in una regione dove l’adesione, sia per la prima che per la seconda dose, è sopra la media nazionale. La spinta anche se non potente, c’è stata. Negli ultimi sei giorni monitorati - escluso ieri - si sono “arresi” 4.572 no vax. Mercoledì 13, in particolare, si è registrato il picco delle ultime due settimane: 897 prime dosi somministrate in un giorno.

Eravamo a 48 ore dall’introduzione dell’obbligo nelle aziende pubbliche e private. Si tratta dei dati ufficiali forniti da Umbria digitale. I ritardatari dell’immunizzazione, no vax fino alle scorse settimane convertiti sulla via dell’obbligo del certificato verde, sono aumentati in media di oltre 50 al giorno nel giro di sette giorni.

La media del periodo dal 4 al 9 ottobre (il riferimento è da lunedì al sabato: la domenica fa registrare sempre dati fuori media) è di 709 prime dosi al giorno. La settimana scorsa, dall’11 al 16 ottobre, la media è stata di 762. Ad essere precisi se ne contano 53 in più ogni 24 ore, stando alla media. Nel dettaglio: il 16 ottobre 727 prime dosi, il 15 781, il 14 ottobre 830, il 13 ottobre 897, il 12 ottobre 664 e l’11 ottobre 673. In tutto 4.572. Questi i numeri della settimana prima: il 9 ottobre 765, l’8 ottobre 656, il 7 ottobre 657, il 6 ottobre 775, il 5 ottobre 657 e il 4 ottobre 744. Sommati 4.254.

Si diceva che la campagna vaccinale umbra è avanti rispetto al treno nazionale. In base ai dati del ministero della Salute elaborati da Youtrend (aggiornamento alle 17 di ieri), il cuore verde è all’82,6% di vaccinati con ciclo completo, contro l’81,1% italiano, e all’87% con almeno una dose contro l’86,5% nazionale. Avanti anche con la terza dose: Umbria al 2,5%, Italia all’1,1%.

L’effetto green pass si sente anche sui tamponi. Stando ai dati Federfarma, sabato nelle oltre 300 farmacie private dell’Umbria sono stati effettuati 6.789 test validi per il green pass. Venerdì 15 ottobre 6.792, 550 in più del giorno prima. E dire che dal 13 al 14 ottobre sono quasi raddoppiati, passando da 3.264 a 6.266. Era la vigilia dell’obbligo. Rispetto al 12 ottobre - 2.276 tamponi - il dato è quasi triplicato. Intanto ieri sono aumentati sia i ricoveri che gli attualmente positivi stando al bollettino della Regione del 17 ottobre aggiornato alle 8 del mattino. I ricoveri di positivi sono 40 (erano 37 sabato). Tra questi, restano cinque i casi in terapia intensiva. Tutti non vaccinati. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore monitorate sono 54 e i guariti 28. Gli attualmente positivi salgono a 571 (+ 26). Gli isolamenti contumaciali passano da 508 a 531.

