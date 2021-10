Amelia, nuova giunta Pernazza: Proietti Scorsoni vice sindaco, più spazio a donne e giovani

Pierluigi Sbaraglia 15 ottobre 2021 a

Al Comune di Amelia, in provincia di Terni, la nuova giunta del sindaco, Laura Pernazza, è realtà. Come annunciato nei giorni scorsi è arrivato l'annuncio giovedì 14 ottobre 2021 e come era stato promesso comprende soprattutto nomi di giovani e donne.

Si inizia dalle riconferme: scontato il nome di Avio Proietti Scorsoni ai lavori pubblici, dopo il personale successo di preferenze e i riconoscimenti sulla bontà del lavoro svolto nei precedenti cinque anni, attestati di stima ricevuti da più parti, non solo dalla sua compagine. Quello che scontato non era è la carica di vicesindaco del Comune di Amelia che Proietti Scorsoni riceve. Nel precedente mandato amministrativo il vice della Pernazza era stato Andrea Nunzi, di Fratelli d'Italia. Proietti Scorsoni appartiene invece all'ala più moderata e liberale, afferente all'area di Forza Italia. E di Forza Italia è il sindaco stesso, Laura Pernazza.

Amelia si definisce insomma come una sorta di laboratorio del centrodestra dove l'anima e lo stile moderato si affermano sulla parte più marcatamente identitaria di destra.

Il partito di Fratelli d'Italia, che ad Amelia ha sempre avuto un vasto consenso, riceve comunque due assessorati di peso. L'urbanistica va ad Alberto Rini, mentre Luigia Moscatelli avrà commercio e artigianato. Ancora un'altra donna entra in giunta, Elide Rossi al personale. E viene riconfermata Antonella Sensini, al bilancio e tributi.

Si tratta di un'amministrazione dove le quote rosa superano di gran lunga quelle azzurre. Nello staff del sindaco donna ci sono tre donne e due uomini. La politica di genere è stata fatta, più che a parole, più che ad astrazioni ideali, con i fatti.

Nel novero delle deleghe assegnate agli assessori ci sono le seguenti aree di intervento: lavori pubblici, edilizia, decoro urbano, frazioni, protezione civile, Rio Grande, patrimonio a Avio Proietti Scorsoni; rapporti con le associazioni, politiche giovanili, commercio, artigianato, politiche di genere a Luigia Moscatelli; viabilità, trasporti, polizia locale, urbanistica, informatica, digitalizzazione ad Alberto Rini; bilancio, tributi, servizi sociali ad Antonella Sensini; personale, cultura, gemellaggi, pubblica istruzione, università, cooperazione internazionale, benessere animale a Elide Rossi (quota Lega). Il sindaco tiene per sé le deleghe a sanità, sviluppo economico, turismo, partecipate.

Infine tre consiglieri comunali avranno delle deleghe al di fuori della giunta. Sono settori assegnati sulla base di competenze specifiche maturate dagli eletti, che comunque si caratterizzano come giovani e nuovi alla politica: Matteo Chieruzzi alle politiche dello sport; Monica Monzi alle politiche del lavoro; Tommaso Agabiti all'agricoltura.

