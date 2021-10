Terni, crolla solaio ex convento: due ragazzi feriti sotto le macerie

13 ottobre 2021 a

a

a

Due ragazzi sono rimasti feriti nel crollo di un solaio all’interno dell’ex convento di Colle dell’oro. Si tratta di un ragazzo e una ragazza provenienti da Roma che hanno riportato fratture a braccia e gambe, ma non sono in condizioni gravi e sono stati estratti dalle macerie dai vigili del fuoco. I due giovani nel tardo pomeriggio di ieri si trovavano sul luogo per fare fotografie da pubblicare sui social.

Flaminia, muore giovane centauro di San Gemini: grave una ragazza

Sembra che i due ragazzi stessero camminando sul solaio pericolante che infatti ha ceduto sotto il loro peso. I ragazzi sono caduti trasportandosi con loro le macerie. Per fortuna sono riusciti a chiamare i soccorsi. Per tutti gli accertamenti e le verifiche del caso procede la polizia di Stato. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due ragazzi al Santa Maria. L’ex casa di riposo è abbandonato da anni e, da più parti, a cominciare dai residenti della zona, si chiede che l’immobile, ormai poco più di un rudere, venga messo in sicurezza.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.