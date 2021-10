Covid, 2.494 nuovi casi e 49 morti: i dati del bollettino di oggi

12 ottobre 2021 a

a

a

Sono 2.494 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 4.704.318 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 49 decessi, contro i 34 di ieri, per un totale di 131.384 sempre dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi sono 315.285, contro i 114.776 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta allo 0,8 per cento. Gli attualmente positivi sono 82.546. I ricoverati con sintomi sono 2.665 (23 in meno di ieri), le persone ricoverate in terapia intensiva sono 370 (quattro in meno di ieri). I dimessi/guariti sono 3.997 per un totale di 4.490.388 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Veneto (342), Lombardia (306) e Sicilia (273).

Covid, 18.000 poliziotti non vaccinati e caos tamponi per il green pass: sicurezza a rischio

Sono invece 86.449.863 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’86,7 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 99.704.995. Lo riporta il bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato ad oggi. Ammonta invece a 43.353.947 (80,27 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino, e 45.821.960 (l’84,84 per cento) quelle che hanno ricevuto almeno una dose. Sono, infine, 343.508 (il 4,54 per cento della popolazione) le persone a cui è stata somministrata la terza dose di vaccino anti-Covid.

Ricciardi: "In inverno avremo più casi e morti, ma ora siamo attrezzati"

"Relativamente alla somministrazione della terza dose" di vaccino anti-Covid, "iniziata nel mese di settembre, è stata effettuata soltanto una segnalazione" di sospetto evento avverso, "a fronte di circa 46.000 dosi somministrate". Lo comunica l’Agenzia italiana del farmaco Aifa, nel nono Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19.

Obbligo green pass per 356 mila lavoratori, oltre 40 mila sono dipendenti pubblici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.