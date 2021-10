Assisi, pellegrini da tutto il mondo per visitare la tomba di Carlo Acutis: numeri eccezionali

12 ottobre 2021 a

Boom di presenze anche in questo ultimo fine settimana nella chiesa di Santa Maria Maggiore in vista della memoria liturgica del Beato Carlo Acutis che si tiene oggi. Secondo i dati raccolti dalla segreteria sono stati quasi 117 mila i pellegrini che, da novembre a settembre scorsi, hanno visitato la tomba del Beato Carlo Acutis e 100 gruppi prenotati che hanno chiesto di ricevere una catechesi sulla vita del giovane. Nelle presenze rilevate, soprattutto nel mese di agosto (48.200), periodo di maggior turismo ad Assisi, ci sono moltissimi pellegrini provenienti dalle grandi città italiane come Milano, Roma, Napoli, Firenze, Venezia, Padova ma anche da centri minori come Nola, Narni, Modena, Ancona, Foligno e Cosenza. E poi tanti sloveni, francesi, tedeschi, spagnoli, maltesi e diversi gruppi di brasiliani e filippini.

L’anno scorso, in occasione dell’apertura della Tomba, al Vescovado in 20 giorni erano transitate più di 41.410 persone, con una media giornaliera di 2.179 persone, regolate negli accessi attraverso le transenne e il lavoro di forze dell’ordine e volontari e controllate tutte con termoscanner. Il giorno di maggior presenze è stato sabato 18 ottobre con 5.471 accessi. “Ogni giorno incontro famiglie, giovani, gruppi di visitatori provenienti da ogni parte d’Italia e, dopo la riapertura, anche da diversi paesi esteri – spiega il rettore del Santuario della Spogliazione, padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira - Carlo è un fenomeno di santità che coinvolge tutti, che spinge i ragazzi ad avvicinarsi alla chiesa, che aiuta chi è lontano dalla fede”.

Intanto, dopo le celebrazioni del weekend e la veglia di preghiera nella cattedrale di San Rufino di ieri, oggi alle ore 11 la santa messa è stata presieduta dal vicario provinciale della Provincia dei Frati minori, fra Marco Gaballo. Nel pomeriggio al santo rosario delle ore 17,30 seguirà (ore 18) la santa messa presieduta dal vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta su Maria Vision (canale 602 Umbria), pagina Facebook Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo e sito della Diocesi www.diocesiassisi.it.

