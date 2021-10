Perugia, i carabinieri smantellano rete di spaccio da una tonnellata e mezzo di marijuana

12 ottobre 2021 a

Poco più di 7 mesi d’indagini, da ottobre del 2017 a maggio del 2018, hanno permesso ai carabinieri della Sezione Operativa di Perugia, coordinati dalla Procura nell’ambito dell’operazione chiamata “San Mariano 2017”, di smantellare un presunto sodalizio criminale impegnato nel traffico e nello spaccio di stupefacenti, soprattutto marijuana.

Secondo quanto è emerso dalle indagini, Il gruppo era costituito da 6 soggetti, tutti albanesi, che nel centro Italia sarebbero riusciti a gestire grossi quantitativi di droga, facendola arrivare dall’Albania, con un centro di stoccaggio anche su Roma. L’indagine ha permesso di recuperare quasi 1.400 kg di marijuana, armi e di poter scoprire anche il furto di un gommone oceanico, usato per il trasporto dello stupefacente.

I militari dell'Arma, nell'area dell’aeroporto di Sant'Egidio, in coordinamento con il personale della Polaria della Questura di Perugia, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il presunto capo del sodalizio criminale. Espletate le formalità di rito, il 42enne è stato condotto nella casa circondariale di Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

