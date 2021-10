Umbria, Norcia: avvistato orso marsicano nel Parco nazionale dei monti Sibillini

12 ottobre 2021 a

Il 9 ottobre è stato avvistato nel Parco nazionale dei monti Sibillini un esemplare adulto di orso marsicano. L’avvistamento, ad opera di Filippo Monachesi, è stato documentato attraverso riprese video. Lo fanno sapere dal Parco e spiegano: “Dalle riprese disponibili non è possibile riconoscere il sesso dell’animale. La presenza di un orso nel Parco è stata accertata in altre occasioni negli ultimi anni: gli individui maschi, specialmente se giovani, possono andare in dispersione e raggiungere luoghi relativamente distanti dal territorio di origine, rappresentato soprattutto dal Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Un orso, che venne chiamato Ulisse, frequentò il territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini dal 2006 al 2009 e fu oggetto di un costante monitoraggio. . Altre segnalazioni accertate o attendibili di orso marsicano hanno interessato recentemente i territori del Gran Sasso, Monti della Laga, reatino, Valnerina e Sibillini.

La conservazione dell’orso marsicano, sottospecie endemica dell’Appennino centrale di interesse comunitario e a rischio di estinzione, dipende dalla sua diffusione e colonizzazione di nuovi territori potenzialmente idonei, quali i Monti Sibillini. Il Parco sta avviando attività di monitoraggio finalizzate soprattutto a seguire gli spostamenti di questi animali e ad accertarne il sesso tramite analisi del DNA, effettuate dall’ISPRA su campioni biologici quali peli od escrementi.Ma finora non è mai stata accertata la presenza di individui femmina nel contesto del Parco o aree limitrofe.

Si tratta di un animale non pericoloso per l’uomo, tuttavia, in caso di incontro, è importante adottare comportamenti tali da non disturbarlo o innervosirlo: bisogna restare calmi, senza gridare o compiere movimenti bruschi, non bisogna avanzare verso di lui bensì restare fermi o allontanarsi lentamente, senza fuggire di corsa.

