Lavori sulla E45, chiuso svincolo Sansepolcro: si viaggia a una corsia

Avanzano i lavori di manutenzione programmata in E45 nell’ambito del piano di riqualificazione dell’intero itinerario E45-E55. Da stamani, infatti, saranno avviati gli interventi di risanamento profondo della pavimentazione su un nuovo tratto della carreggiata sud in corrispondenza dello svincolo di Sansepolcro Sud. Per consentire i lavori, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Sansepolcro Sud sarà temporaneamente chiuso in ingresso ed in uscita per chi viaggia in direzione Roma. In alternativa sarà comunque possibile utilizzare lo svincolo di Sansepolcro Nord. Intervento reso necessario a causa delle precarie condizioni del fondo stradale: tutto ciò sarà realizzato prima che in E45 entri attivo il piano neve dove, seppure in maniera graduale, saranno rimossi tutti i cantieri e sospesa l’attività di bitumazione.

Anas, infatti, comunica che il completamento dell’intervento che prenderà il via stamani è previsto entro il 19 novembre. La stessa durata che ha interessato il tratto opposto della E45, ovvero in direzione nord a cavallo dello svincolo biturgense, che è stato riaperto solamente venerdì scorso. Gli interventi consistono nella rimozione totale della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione e nel rifacimento di un nuovo piano viabile sull’intera estensione dell’infrastruttura. Si tratta di una tipologia di interventi mai eseguita in passato, che oltre a migliorare la sicurezza e il comfort di guida, consentiranno una maggiore durata dell’asfalto nei prossimi decenni.

Asfalto in E45 che è sempre più soggetto a usura vista la mole quotidiana di traffico sempre presente, con l’aggiunta delle criticità invernali quando viene gettato molto sale per evitare la formazione del ghiaccio. Lavori che avanzano comunque per gradi e se ci sarà la possibilità temporale, un altro cantiere verrà aperto più avanti entro la fine dell’anno.

