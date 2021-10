Cortei No vax, il leader del Fronte del dissenso: "Attacco organizzato, il Viminale lo sapeva e ha lasciato fare"

11 ottobre 2021 a

"Bastava seguire le chat, da fine settembre. Tutti sapevano che era in programma un attacco organizzato. Eppure il governo non ha fatto niente. Anzi, ha lasciato fare per poi criminalizzare tutti quelli che legittimamente, democraticamente e pacificamente si battono contro il green pass. La più classica delle operazioni di criminalizzazione, perfettamente riuscita”. Chi parla è Moreno Pasquinelli, attuale portavoce del Fronte del dissenso, 66enne folignate, esponente storico da più di 30 anni della sinistra antagonista umbra e nazionale. Dall’ala trotzkista del Pci a Voce operaia fino al Campo antimperialista, oggi Pasquinelli - prima cuoco e poi imprenditore nel campo dell’informatica - è l’uomo che rappresenta 100 associazioni unite sotto l’egida del Fronte contro quella che chiamano la “dittatura sanitaria” del governo.

Pasquinelli assicura che si sapeva che la manifestazione del 9 ottobre sarebbe sfociata in violenze e disordini da parte dell’estrema destra. “Il Viminale era informato ma non li ha fermati. La ministra dell’Interno Lamorgese sapeva - sostiene Pasquinelli - e noi ne eravamo a conoscenza appunto da almeno due settimane. Per questo abbiamo detto ai nostri militanti di non farsi ingannare e di non partecipare”. Formalmente era “una manifestazione apartitica e apolitica”, però come è spesso accaduto “dietro questi proclami qualunquistici c’erano teppisti, in questo caso neofascisti. Era il segreto di Pulcinella, era noto a tutti in certi ambienti”. “Come fronte del dissenso”, fa notare Pasquinelli, “abbiamo emesso quattro giorni prima un comunicato ufficiale in cui sono state prese le distanze annunciando che sarebbe stata una trappola. Così è stato”. Al contrario “è stata messa in evidenza la necessità di non criminalizzare un movimento pacifico e democratico, facendolo passare come un gruppo di esagitati".

"Si tratta di gruppuscoli che cercano di farsi spazio ingannando la gente. Purtroppo, complice il governo, è questo il messaggio che hanno fatto passare”. Per Pasquinelli era tutto pianificato. “Piazza del Popolo”, spiega, “è un imbuto.In decenni di proteste mai ci siamo sognati di prenderla. Se il ministero dell’Interno avesse voluto, schierando più forze di sicurezza non avrebbe fatto passare nessuno. Il Viminale è responsabile di averli fatti scorrazzare e questo è successo per screditare tutto il movimento che legittimamente protesta e si batte contro il green pass”, conclude Pasquinelli.

