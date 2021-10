Perugia, l'appello degli studenti dell'Università: "Ampliare la capienza delle aule"

Sabrina Busiri Vici 11 ottobre 2021 a

La capienza di cinema, teatri, musei da oggi è al 100%. Un atteso ritorno alla normalità. Cosa aspetta l’università? Se lo chiedono gli studenti dell’ateneo di Perugia chiuso da marzo 2020 nel rispetto delle norme anti Covid. E, ovviamente, nei mesi parzialmente riaperto con l’introduzione nella didattica della modalità mista: presenza e Dad. Per sotenere la riapertura piena gli studenti di Udu - Sinistra universitaria hanno annunciato di presentare un documento al rettore, Maurizio Olivero, con tutte le proposte per tornare alla normalità. “Crediamo che l’Università, e in particolare il nostro ateneo - scrivono -, non possa permettersi di rimanere indietro e debba ritrovare quella essenza di aggregazione e comunità che la pandemia le ha tolto”. Insomma, gli studenti vogliono tornare a vivere le aule e gli spazi a pieno mentre ancora la capienza "è troppo ristretta - riportano - : in molti casi sono disponibili solamente il 33% dei posti”.

E sempre secondo Udu ciò comporta che molti studenti iscritti sono impossibilitati a frequentare con continuità in presenza. “Vi sono casi - aggiungono - in cui le persone possono frequentare in presenza solo quattro giorni in un intero semestre”. Ben riconosciuto comunque all’Università degli studi il merito di aver messo subito a disposizione, per tutta la componente studentesca, piattaforme online che hanno permesso loro di non interrompere la didattica e il percorso di studio ma ora il ritorno alla normalità è quanto mai necessario. Per gli studenti, inoltre, è importante gestire questa fase in concertazione per evitare “accelerazioni - segnalano - di alcuni professori rispetto ad altri proprio in merito al ritorno in presenza, in particolare per gli esami”.

Intanto c’è da segnalare che fino al 29 ottobre è in corso al dipartimento di Giurisprudenza di Unipg il festival Solis (Studenti oltre l'istruzione) organizzato da Sinistra Universitaria – Udu Perugia con il patrocinio dell’Università degli Studi di Perugia. “E’ uno spazio di ritrovo e di partecipazione per la comunità studentesca e accademica della nostra città - riporta l’associazione -. L’ateneo per un mese diventa un laboratorio di discussione per affrontare le sfide del futuro, uno spazio democratico per inquadrare quelli che sono i temi più importanti della realtà attuale con uno sguardo critico e la volontà di ritrovare uno spazio fisico di partecipazione giovanile”. In questi giorni la comunità studentesca incontrerà ospiti del mondo del giornalismo, dell’attivismo e della politica, tra cui Pippo Civati, Nicola Fratoianni, Francesco Verducci, Teresa Cinque, Alessandro Sahebi, Patrizia Luongo, Marco Cappato e tanti altri.

