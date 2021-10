Terni in lutto per la morte di Alessandro Furiani, attore della Brigata del Teatro Sperimentale

11 ottobre 2021 a

a

a

Cordoglio in città per la scomparsa di Alessandro Furiani. Ex dipendente del Comune di Terni, in gioventù era stato un attore della Brigata del Teatro Sperimentale di Terni, un’associazione operante già dai primi anni Cinquanta che riuniva in sè cultori e appassionati d'arte drammatica e che comprendeva un gruppo di attori amatoriali.

Addio al poeta maggiaiolo Corrado Cresta

A Terni si ricordano ancora gli spettacoli che venivano portati in scena da quella compagnia. Oltre ad Alessandro Furiani facevano parte di quel sodalizio culturale anche Taddei, Taviani, Stinchelli, Spaccatini, Baiocco ed altri che poi confluirono nel Piccolo Teatro Città di Terni di Renato Brogelli. Un periodo storico di grande fermento culturale ed artistico, quello degli anni Cinquanta, che ha caratterizzato la storia della città. I funerali di Alessandro Furiani si svolgeranno in duomo martedì 12 ottobre alle ore 10 e 30. Alessandro Furiani era stato colpito da un malore improvviso che aveva reso necessario il suo ricovero d’urgenza all’ospedale Santa Maria.

L'addio della città a Corrado Fedrighi

I medici lo avevano operato, ma domenica 10 ottobre il suo cuore ha purtroppo cessato di battere. I sanitari hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte, ma non c’è stato nulla da fare. Alessandro Furiani lascia un grande vuoto in città, soprattutto nel mondo della cultura e della tradizione ternana, tra cui il Cantamaggio a cui l’attore ternano era stato sempre molto legato. In tanti si sono stretti intorno alla famiglia che è molto conosciuta e stimata in città. La figlia Cecilia, tra l’altro, è la direttrice dell’Archivio di Stato di Terni. Molti gli amici con cui condivideva la passione per il teatro e che gli sono stati sempre vicino sino all’ultimo. In agosto il teatro ternano aveva perso anche Silvano Locci che per tanti anni aveva guidato la compagnia fondata a suo tempo dal commediografo Renato Brogelli, proponendo il meglio delle commedie in vernacolo ternano.

Addio al poeta del maggio ternano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.