Il terremoto e la difesa di ciò che resta: Ettore, l'ultimo abitante di Collescille

Giovanni Maria Gambini 10 ottobre 2021 a

a

a

Quasi nascosta nella variopinta vegetazione di querce e cerri, se non fosse per l'antica torre gotica ben visibile in lontananza, si trova la minuscola frazione di Villa Collescille. Siamo nel lato umbro del cratere, lo sciagurato quadrante dell’Italia centrale in cui il terremoto del 2016 ha causato trecento morti, decine di migliaia di sfollati e danni incalcolabili. Le macerie e i prefabbricati di legno o lamiera disseminati lungo le strade raccontano meglio di ogni statistica la storia di queste valli, circondate dall’Appennino e attraversate da freddi torrenti. Agli inizi del duemila, Collescille contava qualche decina di abitanti. Oggi solo uno: Ettore Di Pietrantonio, settant’anni, ultimo custode di una cultura che con la pazienza e il lavoro di secoli era riuscita ad ammansire anche la natura selvaggia di questi luoghi.

A seconda dei punti di vista, la sua può essere la storia di un uomo qualunque, la testimonianza di un’età d’oro del nostro Paese o un inno alla potenza delle radici. Partito da bambino alla volta di Roma come “migrante economico” insieme a una delle numerose famiglie norcine impegnate nella macellazione dei suini, quello che ora è un vispo eremita si è improvvisato fattorino, garzone di bottega, attore, autista di politici e giornalisti di spicco e infine tassista. Una babele di opportunità che solo l’Italia del boom economico poteva regalare. "Dove ti giravi c’era lavoro – racconta – erano tempi in cui una stretta di mano contava più di un contratto".

Ettore è finalmente tornato a casa per l’ultima parte della sua avventura. "Sentivo il richiamo dei miei avi: 'metti le mani nella terra, custodisci questo posto'. Sono meno solo qui che in città". Le sue giornate trascorrono fra la cura dell’orto, rudimentali ricostruzioni e la scultura del legno, passione di una vita. La presenza umana più vicina è a qualche chilometro da casa: si tratta di Taddeo, un asceta polacco che qualche decennio fa ha ricostruito con le proprie mani la piccola chiesa di San Fiorenzo, immersa nei boschi e avvolta dal freddo abbraccio dei Sibillini, raggiungibile solo a piedi dopo una lunga camminata.

Legnini: "Giovedì via libera al piano da 1,78 miliardi per le aree colpite nel 2009 e 2016"



Sotto Collescille si trova l’antica abbazia di Sant’Eutizio, un gioiello della cristianità, fondata nel quinto secolo da un gruppo di monaci siriani. Ormai è molto diversa rispetto ai ricordi d’infanzia di Ettore, così come Collescille stessa: cumuli di detriti e impalcature di contenimento precedono l’arrivo in paese e i moduli dove vivono i terremotati sono diventati un tutt’uno con il paesaggio sottostante. È così da cinque anni. "La 'botta' forte è stata quella del trenta ottobre: questo tavolo – ricorda – faceva su e giù per la stanza come se fosse indemoniato e fuori pioveva così tanto che dagli alberi colavano dei rigagnoli". Nonostante la base instabile, una delle sue sculture è rimasta inspiegabilmente ferma per la durata dell’intera scossa. La stele raffigura un uomo in croce, poi a salire uno spazio vuoto, il pianeta Saturno, il sole e infine il Cielo. "È Cristo che regge tutta la realtà, dal male al bene – spiega – non sono passato per le scuole, la mia è un’arte primitiva, va dritta al punto". Alla statua è collegato un aneddoto: "La esposi a una mostra alla presenza di Papa Giovanni Paolo II, che mi chiese personalmente di donargliela. Risposi che non potevo: fa parte di un trittico che tuttora devo completare".

Dalla scultura ai film, Ettore snocciola i ricordi dell’epoca d’oro del nostro cinema: "Cercavano comparse alte e con gli occhi chiari. Iniziai con piccole produzioni, poi ottenni un ruolo da protagonista in un film di fantascienza". La pellicola è Oltre le stelle di Aldo D’Angelo, in cui interpreta l’unico superstite della navicella Argo. Fa parte dell’incursione cinematografica anche un’esperienza da tuttofare sul set di Mogliamante, con Laura Antonelli e Marcello Mastroianni, girato in provincia di Treviso. "Accompagnavo la Antonelli ogni mattina alle riprese, ma prima facevamo colazione al bar con un bicchiere di vino bianco e biscotti" ricorda. Dopo Cinecittà è la volta dei palazzi romani, come autista di una cooperativa convenzionata con le istituzioni: "Un giorno mi chiamano davanti alla Farnesina. Esce una delegazione di russi. Mi si avvicina un uomo, mi indica e poi sale in macchina. Era Yuri Breznev". Per una settimana intera Ettore fece da autista al figlio del segretario del Partito comunista sovietico, uno degli uomini più potenti al mondo. "Ma era molto alla mano. Una sera, al bar dell’Hotel Punta Rossa, a San Felice Circeo, tirò fuori alcune bottiglie di vodka che i suoi uomini avevano portato con sé dalla Russia e si mise a riempire i bicchieri a tutti i presenti. Ci costrinse a brindare per cinque volte di fila!".

Pacchetto terremoti, Draghi: "Nel Pnrr messi 1,78 miliardi per la ricostruzione, al via in settimana"

Il ritorno a Collescille risale a poco prima del terremoto, dopo quasi trent’anni anni da tassista a Roma. Il sisma ha rovinato i piani di una vecchiaia tranquilla, ma non il desiderio di custodire ciò che resta: "Ho ancora uno, forse due gradini nella scala della vita. Ormai faccio le cose per lasciarle, non per averle. E poi guardiamo il lato positivo – ride – del lockdown non mi sono neanche accorto!". Cinque anni e quattro commissari straordinari dopo, il cratere è ancora pieno di persone tenaci, che resistono ogni giorno nonostante la caduta dei propri simboli. I resti della basilica di San Benedetto di Norcia, pilastro della civiltà occidentale, si stagliano su un paesaggio lunare. Aziende, scuole e attività si sono trasferiti fuori le mura, in strutture temporanee che sembrano quasi condannate a diventare permanenti; la ricostruzione privata non è neanche lontanamente prossima ad una conclusione, e nonostante la promessa di fondi straordinari derivanti dal Pnrr, fatta pochi giorni fa dal premier Draghi, la popolazione teme che, a parte il magro conforto di qualche passerella politica durante le ricorrenze, lo Stato avrà per lungo tempo ben altre priorità. Almeno fino al prossimo terremoto.

Ma non ci sono solo macerie e a volte gli esseri umani hanno radici più profonde della terra stessa. Entro l’anno, sulla sommità del vicino Colle Sirio, sarà installata una croce di ferro di sei metri per tre, dedicata a papa Wojtyla. La scritta reciterà: "San Giovanni Paolo II, prega per questa martoriata valle". La buca, di due metri per due e profonda oltre un metro, è stata scavata a mano. Neanche a dirlo, da Ettore Di Pietrantonio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.