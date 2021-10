Assisi, Marcia della Pace: tutte le modifiche alla viabilità e i divieti di parcheggio

09 ottobre 2021 a

Con la Marcia della pace dalle 12 alle 18 di domani e comunque fino al termine della manifestazione, torna l’obbligo di utilizzo di mascherine anche all’aperto in tutti i luoghi interessati dal percorso. Cambia anche la viabilità: tra l’altro, dalle 6 fino alle 18 e comunque fino al termine della manifestazione non è possibile parcheggiare a Santa Maria in via Los Angeles (tratto da via Mezzo Miglio a via IV Novembre), via Becchetti, via De Gasperi, piazza Garibaldi, piazza Porziuncola, via Patrono d’Italia, piazza Innocenzo III, piazza di Nassiriya, piazza Dante Alighieri, piazza Tarpani (stalli di sosta perimetrali lato monte) e ad Assisi in viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, viale Marconi, Piaggia San Francesco (tratto superiore con accesso e uscita da viale Marconi), Borgo San Pietro (tratto sino a civico n. 38).

Stessi divieti per piazza Giovanni Paolo II, Piazza San Pietro, Piaggia San Pietro, piazzetta Bonghi, via Frate Elia, piazza Inferiore San Francesco, largo Gregorio IX, via Padre Domenico Stella, via Giorgetti, via Merry del Val, Largo Lubich, via San Francesco, via Fortini, piazza Verdi, via Portica, piazza del Comune, via San Rufino, via San Gabriele dell’Addolorata (tratto sino alla Piazzetta delle Erbe), piazza San Rufino, via del Turrione, via Porta Perlici, via della Rocca Piazza delle Libertà Comunali - Rocca Maggiore (slarghi laterali alla strada, eccetto autorizzati per la manifestazione).

Previsti divieti di accessi e circolazione in svariate vie di Assisi centro e Santa Maria degli Angeli e senso unico alternato a Borgo Aretino, via Santa Chiara e piazza Santa Chiara e transito vietato ai pedoni in via Padre Giovanni Principe, tratto di strada mattonata dall’intersezione con via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari e viale Marconi. Ordinanza completa sul sito del Comune

