Bastia Umbra, Eurochocolate si fa Extra e invade la città: il programma

Tutta la città sarà avvolta dal profumo di cioccolato nei dieci giorni che si preannunciano i più dolci dell’anno. Dal 15 al 24 ottobre dal Centro fieristico di Umbriafiere, con Eurochocolate l’intero territorio di Bastia Umbra sarà ricoperto di cioccolato grazie ad Extrachocolate, serie di eventi che animeranno il centro storico che sarà collegato ai padiglioni grazie ad un caratteristico trenino. E ci sarà anche Pieditour, passeggiata a tappe che abbinerà la descrizione dei luoghi del territorio a curiosità sul mondo del cioccolato.

In piazza Mazzini una tensostruttura, la Casa Extrachocolate - con una mostra di manifesti pubblicitari d’epoca della ditta Perugina realizzati dal disegnatore bastiolo Giovanni Angelini - sarà il punto di riferimento per laboratori didattici con le scuole, show cooking e chocktail live bar. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti presentati ieri nella sala del consiglio comunale dal sindaco Paola Lungarotti e dal patron di Eurochocolate Eugenio Guarducci. “L’obiettivo dell’amministrazione - ha detto il sindaco - è di dare sostegno a tutte quelle realtà che sono state fortemente colpite dalla pandemia, generando una ricaduta positiva su tutto il territorio, in collaborazione con le associazioni di categoria, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Fipe, di volontariato, con le scuole, le Consulte, la Pro Loco, l’Ente Palio, la parrocchia. Dalle strutture ricettive ai ristoratori, ai centri benessere, agli esercenti del territorio pacchetti a tema, dal Dolce alle Choco colazioni, i Choco aperitivi e i menù a tutto cacao. Serate a tema cioccolato pensate da ristoranti, bar ed enoteche, Centri estetici e Spa pronti a dispensare dolci trattamenti a base di cacao e cioccolato”.

“Eurochocolate è molto fiero di essere a Bastia Umbra - ha detto Guarducci - Ringrazio l’amministrazione comunale ma anche tutti i numerosissimi protagonisti che hanno voluto disegnare con noi un progetto e un coinvolgimento che per la prima volta trovo così efficace nell’esperienza Eurochocolate”. Tra gli appuntamenti musica live di Manitoba (16 ottobre, da X-Factor) e Please Diana (23 ottobre); le esibizioni di Chiara Becchimanzi (18 ottobre) e Tommaso Faoro (20 ottobre); le serate dei venerdì (15 e 22 ottobre) a cura di Chroma Festival con la selezione musicale dei DJ del Rollover Staff. Inoltre, Chocoshow con degustazioni, esibizioni della Banda di Costano, Chocoart, Chocoincontri e Parole al cioccolato. L’accesso sarà consentito ai soli possessori di green pass.



