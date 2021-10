Perugia, serata disco con assembramenti e niente mascherine: multa e locale chiuso per 5 giorni

09 ottobre 2021 a

Un bar e locale di intrattenimento nell'immediata periferia di Perugia é stato chiuso per 5 giorni per il mancato rispetto delle normative anti covid. Gli agenti di polizia locale e polizia di Stato hanno rilevato assembramenti e l'assenza di mascherine durante una serata disco con dj set. Per il titolare è scattata una sanzione amministrativa da 400 euro. Più i sigilli al locale.

In aggiornamento

