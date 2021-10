Perugia, l'assessore Numerini: “Le periferie sono una priorità dell'amministrazione”

Sabrina Busiri Vici 09 ottobre 2021 a

Strade, cva, edilizia scolastica e anche un bando per ripulire 6 mila tombini a Perugia. “L’amministrazione comunale è presente nelle periferie pur con le difficoltà ad andare incontro a una ottimale gestione ordinaria occorrendo più risorse economiche e umane”. In sintesi è la risposta dell’assessore comunale alle infrastrutture Otello Numerini dopo la denuncia fatta da Assoutenti. “Le periferie cadono a pezzi”, ha tuonato nei giorni scorsi Enzo Gaudiosi, il presidente dell’associazione per la tutela dei cittadini. “Non possiamo condividere questa espressione - replica l’assessore ad Assoutenti -. Il nostro comune è esteso per 449 chilometri quadrati, è composto da 50 frazioni, ha 54 cimiteri, 111 edifici scolastici e non è semplice far fronte alla manutenzione ordinaria. Non lo è per noi, come per gli altri comuni, in questi anni difficili”.

L’assessore Numerini va sul concreto: “Abbiamo affidato da poco un bando per la pulizia di 6 mila tombini dei 17 mila in città. Nella pulitura è prevista la disostruzione dei canali sottostanti. Ma il problema degli allagamenti è molto legato agli eventi estremi ai quali stiamo assistendo. E in questi casi anche un tombino pulito non ha la tenuta necessaria”. E dai tombini ai cva, fulcro della vita associativa. “Qui stiamo facendo interventi di riqualificazione per l’ottenimento dei certificati di prevenzione antincendi - ricorda l’assessore - e siamo già intervenuti a San Martino in campo, Ramazzano, Montelaguardia, Colombella, Casaglia e Pianello. Sono prossimi i lavori a Ponte Pattoli, Fratticiola e Balanzano”.

La periferia è centrale anche negli interventi stradali. “Di recente siamo intervenuti a Collestrada, in via Valtiera - prosegue Numerini -; abbiamo completato il manto stradale a Montevile. Poi a Ponte Valleceppi dove sono in corso le opere per piazza Bologna e abbiamo messo in programma l’intervento per la Ponte San Giovanni-Ponte Valleceppi. Abbiamo rifatto oltre due chilometri di strada a Villa Pitignano e molto altro in zona proprio per venire incontro alle conseguenze del nubifragio. E ancora, ok per la Corcianese e tra qualche settimana partiranno i lavori sulla Trasimeno Ovest, su via Amendola, via Eugubina e Balanzano. Potrei continuare a lungo. Sono tutti interventi diffusi che riguardano le periferie e un altro lungo elenco potrei fare sull’edilizia scolastica”. “E’ vero per la manutenzione ordinaria abbiamo carenza di personale - ammette l’assessore - e abbiamo in animo di irrobustire il cantiere comunale anche con l’assunzione di nuovo personale. Abbiamo fatto tre recenti assunzioni e intendiamo farne altre”. I fondi europei in arrivo anche dal Piano di ripresa e resilienza potranno aiutare in tal senso? “Sono contributi mirati alla realizzazione di infrastrutture a carattere soprattutto ambientale non per opere diffuse".

