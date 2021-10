Case e uffici all'asta, lo Stato vende 13 immobili in Umbria

09 ottobre 2021 a

Invimit, la società partecipata dal ministero dell’Economia, mette in vendita in Umbria 13 immobili tra abitazioni, negozi, uffici, depositi e autorimesse per un totale di 4,2 milioni di base d’asta e 5.410 metri quadrati. La maxi cessione di Invimit riguarda non solo l’Umbria ma 33 città nel territorio nazionale, per un complessivo di 474 unità e 155 milioni. L’asta si inquadra nel programma di valorizzazioni e dismissioni del patrimonio pubblico.

PERUGIA Nella vetrina immobli del sito internet della società selezionando Perugia appaiono dodici “unità frazionate”: cinque appartamenti, tre depositi; due unità uso ufficio, un’attività commerciale e un garage. Si tratta di immobili situati nel palazzo, fondo Inail, di via Cacciatori delle Alpi. Complessivamente si tratta di 2.690 metri quadrati in vendita a una base d’asta di 1,993 milioni (manca la base di una unità uso ufficio). Per quanto riguarda le locazioni nella lista Invimit c’è la sede dell’ex Inps, sempre di vai Cacciatori delle Alpi, ai civici 32-38: 4.401 metri quadrati interni e 496 esterni. Un immobile costruito nel 1958.

TERNI Dopo poco più di anno Invimit non molla e ci riprova per la vendita dell’ex sede Inps di via Camporeali 5 a Terni. Lo scorso anno ad agosto il prezzo minimo di offerta per l’acquisizione era di 2 milioni 540 mila euro come del resto come era stato fissato l’anno precedente a novembre del 2019. Ora l'Invimit ci riprova con un prezzo minimo dell'offerta di 2,2 milioni. Un nuovo tentativo per l’immobile che una volta ospitava l'Inps situato nel centro storico di Terni (quadrante nord) lungo il corso Tacito e a ridosso di una delle piazze più importanti. Il fabbricato è costituito da quattro piani, un piano attico ed un interrato. Le unità immobiliari hanno destinazione prevalentemente direzionale e commerciale e si presentano in buono stato conservativo.

Le offerte sono consultabili sul sito della società - sezione Vetrina immobili. Cliccando su “unità frazionate” o “unità cielo-terra” si potrà scaricare la documentazione tecnica, il prezzo di riferimento e il regolamento per la presentazione delle offerte. Il numero verde per prenotare i sopralluoghi è 800.190.569. Gli immobili possono essere acquistati da privati cittadini o investitori, seguendo le istruzioni riepilogate nel tutorial (scaricabile all’indirizzo) o richiedendo supporto all’indirizzo [email protected]

