Città di Castello, denunciato giovane spacciatore: rischia 4 anni di carcere 10 mila euro di multa

Fino a quattro anni di reclusione e 10 mila euro di multa. E’ quanto che rischia un 23enne italiano denunciato dai carabinieri per detenzione a fini di spaccio di 30 grammi di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato intercettato da una pattuglia del radiomobile tifernate durante uno dei controlli disposti dalla compagnia di Città di Castello diretta dal maggiore Giovanni Palermo. I controlli vogliono prevenire i reati contro il patrimonio dopo che negli ultimi mesi sono stati segnalati numerosi furti in appartamento. Ma i carabinieri vogliono anche contrastare i reati legati all’uso e allo spaccio delle sostanze stupefacenti. Il personale del nucleo radiomobile, che vede al comando il luogotenente carica speciale Maurizio De Troia, giovedì notte ha intercettato un 23enne conosciuto dai militari che ha subito destato dei sospetti per come si stava muovendo nel capoluogo tifernate.

Il ragazzo, che nonostante la giovane età è già conosciuto dalle forze dell’ordine dell’Alta valle del Tevere, è stato notato mentre si aggirava durante la tarda serata di giovedì nel centro storico, insieme a un amico. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana. I carabinieri hanno voluto tuttavia approfondire bene l’accertamento, sottoponendo a perquisizione anche il domicilio del giovane, dove sono stati trovati e sequestrati in tutto circa 30 grammi di stupefacente tra marijuana e hashish.

Al termine delle operazioni di rito, il 23enne è stato quindi denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria di Perugia per l’ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, reato che anche nella fattispecie più lieve prevede una pena fino a quattro anni di reclusione e oltre 10.000 euro di multa. Chiaramente le sostanze stupefacenti sono state sequestrate. Intanto dalla compagnia i carabinieri assicurano che continueranno il controllo del territorio per prevenire i reati.

