Sant'Arcangelo: ladro si chiude a chiave in camera, lei finge di dormire e chiama i soccorsi. Ecco com'è finita

Questa volta a essere colpita dalle incursioni dei ladri è stata la frazione di Sant’Arcangelo. Si sono registrati numerosi furti in appartamento che stanno mettendo in allarme la popolazione, anche per la spregiudicatezza con cui vengono compiuti. Entrato in casa verso l’ora di cena, un ladro si è barricato all’interno di una camera chiudendosi dentro a chiave. Il problema, per lui, è che però non era solo. La giovane figlia dei proprietari era infatti proprio lì, a letto a riposarsi. Accortasi subito dell’intrusione ma fingendo di dormire, la ragazza ha afferrato in silenzio il proprio telefono cellulare e, mentre il ladro armato di torcia rovistava tra gli armadi, ha contattato lo zio che vive nelle vicinanze. Ha dato l’allarme ed è giunto sul posto, sfondando il vetro della camera e costringendo il ladro a una fuga precipitosa.

Nei giorni successivi, sempre a Sant’Arcangelo, una signora che abita al secondo piano di una casa ha sentito rumori provenire dall’esterno e ha quindi avvisato il marito, il quale ha poi sorpreso un ladro impegnato ad arrampicarsi sulla grondaia. Anche in questo caso il malvivente si è dato alla fuga. Altri episodi simili sono stati denunciati sui social con la descrizione di giovani con i cappucci delle felpe tirati su, in fuga per i campi dopo essersi intrufolati in alcune case, o aver tentato di farlo. Come di consueto accade dopo simili raid, alcuni cittadini particolarmente impauriti hanno anche avanzato l’idea di istituire ronde notturne per sorvegliare il paese.

Ronde, però, della cui efficacia altri dubitano sottolineando l’importanza di non farsi prendere dal panico. Giusto quindi vigilare, segnalare ed esigere maggiore sicurezza, ma l’odioso fenomeno dei furti in casa è tutt’altro che semplice da contrastare. Se lo è per chi la prevenzione e il contrasto dei crimini lo fa per lavoro e in maniera professionale, probabilmente lo è ancora di più per cittadini armati solo di buona volontà, ma ignari di come comportarsi in determinate situazioni. Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, hanno anche di recente intensificato i controlli.

