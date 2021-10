Terni, sequestrati 110mila euro a imprenditore: evadeva Iva e imposte dirette con una società "esterovestita"

07 ottobre 2021 a

Un sequestro per equivalente di circa 110mila euro nei confronti di un imprenditore ternano ritenuto responsabile di evasione fiscale grazie alla "esterovestizione" di una società di diritto inglese. Ne dà notizia la Guardia di Finanza di Terni attraverso un comunicato: "A conclusione di un’articolata indagine di polizia economica finanziaria i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro per equivalente per un importo di circa 110.000 euro emesso dalla locale Autorità Giudiziaria nei confronti di un imprenditore ternano ritenuto responsabile di evasione fiscale, ai fini dell’IVA e delle imposte dirette, posta in essere attraverso il ricorso ad un sistema fraudolento basato sulla esterovestizione di una società di diritto inglese". Più nel dettaglio, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, ha accertato come il soggetto, attraverso una società con sede legale in Inghilterra, ma di fatto operando dall’Italia, vendesse attraverso Internet, prodotti di noti marchi di cosmesi e la bellezza, eludendo così gli obblighi fiscali derivanti e i possibili controlli. Le indagini hanno appurato che l'uomo gestiva personalmente e direttamente dalla propria abitazione di Terni account attivi su Amazon riuscendo a conseguire un importante volume di vendite in Inghilterra, Francia, Spagna, Germania ed Italia.

"L’intenso lavoro di analisi svolto dai militari del Corpo, anche attraverso l’esame della documentazione acquisita in sede di perquisizione dei locali risultati nella disponibilità della parte - continua la nota - permetteva di ricostruire compiutamente l’operatività della società che, complessivamente, negli anni 2018 e 2019, ha commercializzato beni per oltre mezzo milione di euro in totale evasione d’imposta. Il responsabile veniva pertanto deferito alla locale Procura della Repubblica per il reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. 74/2000".

"Alla luce degli elementi emersi il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Terni emetteva apposita misura cautelare reale per l’importo di circa 110.000 euro, pari all’imposta evasa ai fini dell’IVA per il solo anno 2019, in cui si è registrato il superamento della soglia di rilevanza penale fissata dalla normativa di settore. Il sequestro ha interessato il patrimonio immobiliare e mobiliare nella disponibilità dell’imprenditore ternano" si legge ancora. "L’attività in rassegna evidenzia, ancora una volta, il costante e concreto impegno delle Fiamme Gialle, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, al contrasto delle eterogenee forme di illeciti economico- finanziari in danno al bilancio nazionale e dell’Unione Europea, a tutela dei cittadini e dell’economia legale, attività che, tra l’altro, dall’inizio del 2021, ha portato all’esecuzione di sequestri per equivalente per oltre un milione di euro".



