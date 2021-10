Perugia, domenica 10 ottobre limitazioni al transito lungo la E45 e SS75: ecco dove

07 ottobre 2021 a

Domenica 10 ottobre sono previste limitazioni temporanee al transito su alcuni svincoli della E45 e della SS75, a Perugia, nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 15:00 per il tempo strettamente necessario a garantire il passaggio in sicurezza della "Marcia Perugiassisi della pace e della fraternità". Ne dà notizia Anas in una nota. In particolare, sulla strada statale 3bis "Tiberina" (E45) saranno chiusi in ingresso e in uscita gli svincoli di Ponte San Giovanni e Collestrada, mentre sulla strada statale 75 "Centrale Umbra" saranno chiusi gli svincoli di Ospedalicchio Nord e Ospedalicchio Sud. Il traffico diretto verso l’aeroporto internazionale dell’Umbria-Perugia "San Francesco d’Assisi" (località Sant’Egidio) dovrà utilizzare lo svincolo di Lidarno sulla E45 e proseguire sulla viabilità locale.

