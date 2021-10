Covid 2.938 nuovi casi e 41 decessi: i dati del bollettino di oggi

07 ottobre 2021 a

Sono 2.938 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 3.235 di ieri, per un totale di 4.692.274 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 41 decessi, contro i 39 di ieri, per un totale di 131.198 sempre dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi sono 297.356, contro i 301.773 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta all’1%, contro l’1,1 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 87.173. I ricoverati con sintomi sono 2.824 (48 in meno di ieri), le persone in terapia intensiva sono 403 (12 in meno rispetto a ieri). I dimessi/guariti sono 3.966 per un totale di 4.473.903 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Veneto (349), Campania (328) e Lazio (300).

E intanto emergono anche gli ultimi aggiornamenti sulla campagna di immunizzazione nel nostro Paese. Sono 85.792.497 i vaccini anti-Covid somministrati, l’86 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 99.711.560 (71.088.679 di Pfizer/BioNTech, 11.543.408 di Vaxzevria di AstraZeneca, 15.235.778 di Moderna e 1.843.695 di Johnson & Johnson). Lo riporta il bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 17:08 di oggi. Ammonta invece a 43.030.314 (79,67 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino, e 45.579.513 (l’84,39 per cento) quelle che hanno ricevuto almeno una dose.

Sono, infine, 229.064 (il 3,03 per cento della popolazione) le persone a cui è stata somministrata la terza dose di vaccino anti-Covid. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’è la Lombardia con 8.393.208 (87,5 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 8.386.024 (81,5 per cento) e Campania con 7.855.930 (85,6 per cento).

