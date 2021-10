Orvieto, flash mob per il professore contrario al Green pass: "Non sei solo"

07 ottobre 2021 a

"Rifiutiamo fermamente la logica del green pass. Giudichiamo questo provvedimento ricattatorio e discriminatorio nei confronti dei cittadini e dei nostri ragazzi e profondamente lesivo dei diritti civili e costituzionali. Riteniamo che il green pass non sia una vera misura di prevenzione sanitaria, bensì un brutale atto di sottomissione politica. Dal 15 ottobre sarà richiesto, unico Paese al mondo, per accedere a qualsiasi attività lavorativa e ricreativa del nostro vivere quotidiano. Noi non ci stiamo! Professor Pigozzi, non sei solo”. Questo il messaggio diffuso ieri mattina con gli slogan e i cartelli piazzati di fronte al polo scolastico di piazza Marconi, a due passi dal duomo, in occasione di un flash mob organizzato a sostegno di Gianfranco Pigozzi, docente di arte presso la scuola secondaria di primo grado “Luca Signorelli” di Orvieto sospeso dall'insegnamento per essersi opposto al certificato verde obbligatorio.

Nei giorni scorsi, infatti, il professore non vaccinato e che da due settimane ha smesso anche di sottoporsi regolarmente ai tamponi anti-Covid, aveva manifestato apertamente il proprio dissenso sull’obbligo di green pass per i dipendenti della scuola. E ieri mattina, nonostante la pioggia battente, circa 60 persone appartenenti al gruppo che si è auto-organizzato, hanno sostenuto la sua azione di protesta, mostrando un cartello con su scritto “Prof #nonseisolo”. Il sit-in è stato organizzato via social, cercando di contenere i disagi per gli studenti che stavano facendo ingresso a scuola. “Un'occupazione pacifica, silenziosa e immobile degli spazi antistanti le scuole di circa 20 minuti, tra le 7 e 35 e le 7 e 55”, nelle intenzioni dei partecipanti. Del gruppo auto-nominatosi “Non sei solo” fanno parte insegnanti, dirigenti scolastici, genitori di alunni ed ex alunni della scuola, ma anche avvocati, professionisti e lavoratori. Complessivamente sarebbero circa 150 le persone attive su questo fronte.

La battaglia del professor Pigozzi, definita da lui e da tanti altri che stanno rinunciando a lavoro e stipendio in tutta Italia, “una battaglia per la civiltà e per la difesa dello Stato di diritto”, dunque, va avanti. Nei confronti dell'insegnante orvietano il decreto di sospensione dal lavoro che ovviamente comporta anche l'interruzione dell'erogazione dello stipendio sarà valido fino a quando non deciderà di rientrare con il green pass. Da parte della dirigenza dell'istituto comprensivo Orvieto-Baschi, intanto, è stata avviata la ricerca di un docente che possa effettuare la supplenza nonostante non sia facile determinare e circoscrivere il periodo di assunzione.

