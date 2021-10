Scuola: medie e superiori, niente quarantene. Alle elementari solo per contatti stretti

Francesca Marruco 07 ottobre 2021 a

Piano scuola anticovid, si cambia. La giunta regionale ha approvato nuove regole per quarantena e tamponi per gli alunni. L’unica fascia a mantenere le attuali disposizioni è quella dei bambini da zero a sei anni. Per loro quindi - docenti compresi - quarantena confermata di 7 o 10 giorni a seconda dell’avvenuta vaccinazione o meno. Questo sia in caso di positività di un bimbo che di un insegnante. In caso di positività di un collaboratore invece vanno in quarantena solo i piccoli, salvo diverse disposizioni delle autorità sanitarie. Per quanto riguarda le scuole elementari invece nel nuovo piano scuole c’è un ibrido tra i più piccoli e i più grandi. E’ stato stabilito infatti che andranno in quarantena solo i contatti stretti del caso positivo. Dove per contatti stretti contatti si intendono “gli studenti/compagni di classe che hanno avuto presenza prolungata e in significativa interazione con il caso, nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi-effettuazione del tampone del caso confermato sintomatico-asintomatico. Si individueranno come contatti stretti di norma anche i compagni di classe che occupano le postazioni attigue in tutte le direzioni a quella del caso”.

Per gli altri invece, i contatti a basso rischio “ sospenderanno la frequenza e verranno sottoposti tempestivamente a tampone e saranno riammessi a scuola acquisito l’esito negativo dello stesso con l’obbligo dell’uso della mascherina chirurgica. Qualora dai test effettuati venga individuata una ulteriore positività tra i contatti a basso rischio, tutta la classe verrà posta in quarantena”. I docenti non andranno in quarantena ma faranno tamponi al tempo zero e dopo cinque giorni e sospenderanno la didattica il tempo necessario per il risultato del tampone al tempo zero. Questo almeno per quanto concerne la positività iniziale di uno studente. Qualora il caso indice fosse un docente non è prevista la quarantena salvo casi di contatti stretti (esempio docenti di sostegno) per nessuno, verranno invece effettuati tamponi al tempo zero e al quinto giorno a docenti e studenti.

Per quanto riguarda invece le scuole medie e le superiori si torna al piano utilizzato negli ultimi mesi del precedente anno scolastico. Ovvero nessuna quarantena con un solo caso positivo. Quindi l’unica sospensione avverrà in attesa del primo tampone( uno o due giorni). In caso di negatività dei contatti si rientrerà in classe e si farà un controllo con altro test al quinto giorno. Salvo comparsa di sintomi. Se emergesse invece una seconda positività tutta la classe andrebbe in quarantena con termine a 7 o 10 giorni a seconda dell’avvenuta vaccinazione.Intanto, in Umbria, sono 685 i contatti stretti in isolamento per un totale di 30 classi di cui 7 all’infanzia, 10 alla primaria, 6 alla secondaria di primo grado e 7 alla secondaria di secondo grado.

