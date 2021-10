Discoteche: Muscinelli (Silb Umbria): “Riaprire al 35% è antieconomico ma è sempre un inizio”

Sabrina Busiri Vici 07 ottobre 2021 a

Nel mondo della cultura e dell’intrattenimento c’è chi può gioire, almeno parzialmente, e chi invece meno. Buone notizie per cinema e teatri, sempre più incamminati nella strada di un ritorno a pieno regime. Chi invece non è per nulla soddisfatto del parere del Cts è il mondo delle discoteche e della sale da ballo, fra i più colpiti dall’inizio della pandemia. Il via libera all’apertura con una capienza del 35% al chiuso e al 50% all’aperto in zona bianca è considerato troppo restrittivo per poter pensare di rimettere in moto il settore.

Enzo Muscinelli di Confcommercio Silb Umbria commenta: “Un’eventuale riapertura con la limitazione al 35% sarebbe antieconomica, ma sarebbe comunque un inizio”. Ad amareggiare il mondo della notte è soprattutto il paragone con gli altri stati europei dove - sottolinea Muscinelli in linea con il presidente nazionale Maurizio Pasca - “hanno riaperto tutti al massimo della capienza col green pass”.

Certo è che “con questi numeri molte aziende rischiano - prosegue Muscinelli -: in Umbria le discoteche sono una cinquantina ma danno lavoro a un indotto di migliaia di lavoratori che in parte si sono già riconvertiti. E anche in questo senso la riapertura sarà difficile”. Intanto si fa largo la proposta, a livello nazionale, di riaprire le discoteche il 31 ottobre per Halloween anche in assenza di decreti governativi che diano il via libera. “E’ una scelta che ogni imprenditore farà in maniera individuale, assumendosi le responsabilità”, conclude.

