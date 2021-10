Terni, tentato rapimento di un cane da tartufo: quattro denunciati dai carabinieri

05 ottobre 2021 a

Hanno tentato di rapire un cane, ma il padrone – un ternano di 24 anni – se n’è accorto ed è riuscito a metterli in fuga. La particolarità sta nel fatto che non si trattava di una razza, per così dire, pregiata, e quindi di un ingente valore economico, ma semplicemente di un meticcio, quindi tutt’altro che con pedigree. L’ipotesi è che fosse ritenuto dai ladri un cane con l’abilità di trovare tartufi, e per questo ritenuto quindi molto “appetibile”.

La vicenda è avvenuta il 22 agosto del 2021 a Ferentillo, lungo la Valnerina, in provincia di Terni, e le indagini sono durante più di un mese prima che i carabinieri, cui il proprietario della bestiola si era rivolto, segnalando quanto accaduto, individuassero i responsabili del tentato rapimento, facendo scattare la denuncia.

Andando per ordine, quel 22 agosto un’auto, con a bordo quattro persone, nota il cane, non lontano dalla sede stradale, e si avvicina. Il padrone, vedendo la scena, fa appena in tempo a vedere una portiera che si apre e uno degli occupanti della macchina che cerca di far salire la bestiola. A quel punto il giovane si mette a gridare, richiama il cane che, ovviamente, gli obbedisce, tornando verso casa.

Il 24enne, però, decide di andare a fondo alla vicenda e si presenta al comando stazione dei carabinieri di Papigno, poco distante da dove abita, per denunciare il fatto, fornendo la descrizione dell’auto e il numero della targa.

Scatta così l’indagine che porta gli investigatori dell’Arma a raccogliere gli elementi utili per appurare il tentato rapimento dell’amico più fedele. A quel punto, nella giornata di lunedì 4 ottobre 2021, viene formalizzato il deferimento, in stato di libertà alla competente locale procura della Repubblica, delle quattro persone, due uomini e due donne, tutti già noti alle forze dell’ordine, tranne una delle due donne. I quattro risultato residenti a Roma e si stanno approfondendo le indagini per capire i motivi del loro transito in provincia di Terni.

