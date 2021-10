Perugia, torna il festival del giornalismo: dal 6 al 10 aprile 2022

05 ottobre 2021 a

Il festival internazionale del giornalismo tornerà a Perugia dal 6 al 10 aprile. Nei social la notizia ieri è stata diffusa dalla direzione del festival, Arianna Ciccone e Chris Potter. L’edizione, viene comunicato, si terrà nel pieno rispetto nelle misure anti Covid perciò l’organizzazione precisa che gli incontri avverranno sia dal vivo che in streaming per chi non vorrà o non potrà viaggiare. Resterà immutata la consueta formula che prevede l’entrata libera agli incontri, ovvero senza biglietto né prenotazione.

Per proporre un evento (panel, workshop, presentazioni, documentari, interviste, altro) al festival 2022, è necessario compilare e inviare un modulo che si trova nel sito internet di riferimento. La scadenza per la presentazione sarà il prossimo 31 dicembre. Se la proposta sarà accettata, si legge nel sito, si riceverà una risposta entro domenica 9 gennaio.

Il programma parziale e provvisorio dell’edizione 2022 sarà pubblicato online nel mese di febbraio. E il calendario definitivo sarà ufficializzato con le stesse modalità a marzo. Si ricorda che il festival, causa pandemia, non si è tenuto per due edizioni, l’ultima manifestazione è avvenuta nell’aprile del 2019. L’edizione prevista ad aprile 2020 era stata annullata nel febbraio e la successiva, aprile 2021, era stata cancellata già dal novembre 2020.

