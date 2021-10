Elezioni amministrative Umbria, ballottaggio a Spoleto e Città di Castello. Assisi, vince Proietti al primo turno

04 ottobre 2021 a

Stefania Proietti confermata sindaco di Assisi al primo turno con il 50,32% è la novità più rilevante della tornata amministrativa che ha riguardato 12 Comuni dell'Umbria. A Città di Castello e Spoleto invece sarà il ballottaggio a decidere chi indosserà la fascia tricolore. Ad Amelia confermata Laura Pernazza; vince sul velluto a Nocera Umbra il segretario regionale della Lega, Virginio Caparvi. A Bettona Bazzoffia batte l’uscente Marcantonini.





A Parrano concluso lo spoglio: Valentino Filippetti sarà sindaco per il secondo mandato con l'85,52% dei voti

A Città di Castello, quarto comune dell’Umbria, quello con il maggior numero di votanti in questa tornata elettorale amministrativa, sarà ballottaggio. Il dato è consolidato dopo lo spoglio di 51 seggi su 54 che vede Luca Secondi con il 33,56% dei voti validi (coalizione composta da Pd, Socialisti per Città di Castello-Psi, La Sinistra per Castello e la Civica Luca Secondi sindaco) contro la coalizione di Luciana Bassini, unica donna in lizza, che ha raggiunto il 23,82% (Castello Cambia, Movimento 5 Stelle, Civici per Città di Castello, Sinistra Civica Progressista e Unione Civica Tiferno). Quindi si profila un derby nel campo del centrosinistra con molto civismo in corpo. Se i dati restano confermati sarà delusione invece per il centrodestra: sia Roberto Marinelli con la sua civica, Lega e Autonomi e Partite Iva al terzo posto, sia Lignani Marchesani, che in molti davano per certo in lizza per il secondo turno, forte della sua lista civica, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia restano fuori.

Amelia sceglie ancora Laura Pernazza sindaco: netta vittoria su Petrarca e Bernardini

A Spoleto al ballottaggio la sfida è Andrea Sisti (centrosinistra) e Sergio Grifoni (Fratelli d'Italia). Con lo scrutinio fermo a 23 sezioni di 42 alle ore 23 che vede Sisti al 32,9% e Grifoni al 26,3%. È flop, invece, in casa Lega dove Paolo Imbriani gira al 7,6 per cento, pagando quindi il conto non solo della triplice spaccatura del centrodestra al voto, ma anche della guerra feroce maturata l'inverno scorso all'interno del Carroccio sia sull'ospedale che sull'amministrazione De Augustinis e poi sfociata in una serie di espulsioni di esponenti locali. All'opposto, invece, sorprende la performance del trentacinquenne Diego Catanossi con Spoleto 2030, che gira all'8,7 per cento, anche se a contendersi il terzo posto sono Giancarlo Cintioli, in corsa con quattro civiche, e Maria Elena Bececco, appoggiata da Forza Italia, che viaggiano rispettivamente al 12,1 per cento e all'11,2 per cento, mentre il posto di fanalino di coda in queste elezioni va a Rosario Murro del Popolo della famiglia con l'1,1 per cento. Ad Assisi “i cittadini hanno premiato la continuità, in uno dei momenti più difficili". Queste le prime parole di Stefania Proietti dopo la vittoria al primo turno. La campagna più social della storia si conclude con un down di social e internet che mandano in tilt le comunicazioni. I voti vengono portati scritti su fogli o via telefono, ma il risultato è netto. Stefania Proietti, sostenuta da Assisi Civica, Assisi Domani, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, vince al primo turno con il 50,32% battendo Marco Cosimetti, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e da una sua lista civica: "Faremo opposizione senza sconti, ce l'abbiamo messa tutta", le sue prime parole..

