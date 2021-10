Avigliano Umbro, per Luciano Conti la conferma a sindaco ottenuta con oltre mille voti

04 ottobre 2021 a

Nuova affermazione elettorale per Luciano Conti che, per la seconda volta consecutiva, è stato scelto dagli elettori del suo Comune come sindaco di Avigliano Umbro, in provincia di Terni.

Il primo cittadino uscente, nella competizione elettorale del fine settimana 3-4 ottobre 2021, ha ottenuto 1.010 voti, pari al 66,23%, con 7 seggi in consiglio comunale, precedendo lo sfidante, che altri non era che il suo vice sindaco uscente, Roberto Pacifici, che ha concluso con 515 voti, per il 33,77% e tre seggi consiliari.

Ad Avigliano Umbro hanno votato 1.586 elettori sui 1.972 aventi diritto, per una percentuali di accesso alle urne del 79,51%. La schede bianche sono state 14, le nulle 29.

