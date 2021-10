Bambino ucciso a Città della Pieve, la mamma non risponde al Gip ma si proclama innocente con l'avvocato

04 ottobre 2021 a

a

a

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Erzebet Bradacs, la donna accusata di aver ucciso il proprio figlio di due anni a Città della Pieve (Perugia) venerdì scorso. Si è svolto stamattina l’interrogatorio di garanzia di fronte al Gip di Perugia Angela Avila, che si è riservata di decidere sulla convalida del fermo. La decisione è attesa nel corso del pomeriggio.

Bimbo ucciso, parla il padre: "Me l'ha rapito e ammazzato e poi ha scritto adesso non sarà più di nessuno"

Secondo quanto appreso, tramite l'avvocato Enrico Renzoni la donna continua comunque a proclamarsi innocente di fronte al proprio legale. L’interrogatorio si è svolto in videoconferenza, per permettere alla donna di partecipare dal carcere di Perugia, dove si trova in stato di fermo da venerdì notte. La donna è stata assistita dal legale Renzoni, nominato d’ufficio e da un interprete.

Bambino ucciso, la testimone: "Al supermercato era già morto. La mamma era sporca di sangue secco"

Gip e sostituto procuratore Manuela Comodi erano invece presenti al tribunale di Perugia. Disposta per oggi pomeriggio anche l’autopsia sul corpo della vittima, affidata alla dottoressa Laura Panata e a Luca Pistolesi, quest’ultimo nominato dalla difesa.

Bambino ucciso, la mamma in carcere per omicidio volontario: il movente dell'affidamento

In aggiornamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.