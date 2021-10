Città di Castello, rubano in casa mentre i proprietari sono in pizzeria

04 ottobre 2021 a

a

a

Quattro colpi in altrettante abitazioni, anche se in un caso i ladri hanno dovuto desistere. Forse disturbati dall’arrivo di qualcuno. Sabato sera con tre furti nel Comune di Umbertide e un colpo a Trestina, popolosa frazione nel Comune di Città di Castello. In quest’ultimo caso a essere presa di mira un’abitazione nella centralissima via Parini. I proprietari erano usciti a mangiare una pizza, al ritorno hanno trovato segni inequivocabili del passaggio dei ladri. Cassetti rovesciati nella camera da letto per cercare contanti che non c'erano. I ladri, a quel punto, si sono dovuti accontentare di qualche oggetto in oro. Quattromila euro il valore stimato degli oggetti in oro trafugati.

Milano: furti in appartamento, polizia arresta sei persone

Nel territorio di Umbertide il maggior numero di colpi. Nella zona di piazzale Michelangelo i ladri hanno forzato la porta di ingresso di un appartamento, momentaneamente vuoto, e si sono diretti in tutte le stanze, non risparmiando nemmeno il locale adibito a studio. Meno di cento euro in contanti e alcuni oggetti in oro il bilancio del colpo. I vicini non hanno sentito rumori sospetti. Ai proprietari non è rimasto altro da fare che formalizzare la denuncia contro ignoti. Il terzo colpo, invece, è stato tentato in un casale isolato nella zona di Preggio. I segni del passaggio dei malviventi sono ben visibili, ma il furto non è stato portato a termine per l’arrivo di una macchina o, forse, per l’allarme che è scattato. Fatto sta che i malviventi sono stati costretti a una precipitosa fuga.

Guida alla serratura elettronica per un accesso intelligente

Ultimo colpo a Pierantonio, in via Leonardo da Vinci. Bottino in via di quantificazione. Indagano le forze dell’ordine. Non è da escludere che vengano visionati i filmati delle telecamere presenti in almeno due delle zone dove hanno colpito i ladri.

In carcere gli ultimi due ricercati della banda dei furti



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.