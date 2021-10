Perugia, itinerari ciclopedonali: a novembre inizieranno i lavori per il tratto Borgonovo-via Gerardo Dottori

Sabrina Busiri Vici 03 ottobre 2021 a

A Perugia i lavori per un nuovo itinerario ciclopedonale da Borgonovo a via Gerardo Dottori inizieranno a partire da novembre. Il completamento dovrebbe realizzarsi nell’arco di tre mesi. La tempistica è tracciata dall’assessore alle infrastrutture Otello Numerini dopo l’affidamento dell’appalto dei lavori, avvenuto con banda di gara, alla ditta Fratelli Fatabbi di Valfabbrica. Il nuovo itinerario aggiunge un ulteriore tassello al progetto, previsto da Agenda Urbana, di realizzazione della pista ciclabile iniziato con un primo tratto che va dal dipartimento di Ingegneria, a Santa Lucia, al polo ospedaliero e universitario Santa Maria della Misericordia.

Il costo complessivo del nuovo itinerario è di 410 mila euro di cui 326 mila per lavori e oltre 83 mila per somma a disposizione della stazione appaltante. I fondi arrivano dall’Europa e dal governo nell’ambito di Agenda urbana.

Le opere previste, secondo quanto fa sapere l’assessore Numerini, riguardano la sistemazione del terreno e l’allestimento di arredi laterali lungo l’intero percorso. Obiettivo del nuovo itinerario è quello di raccordare parti di percorsi ciclopedonali costruiti nel tempo e favorire il collegamento diretto tra la città e il polo sanitario regionale del Santa Maria della Misericordia, come alternativa sostenibile all’auto privata. In tal senso il progetto si raccorda con l’intervento 11b del Piano Periferie, per cui nel prossimo futuro sarà possibile andare in bicicletta dalla stazione di Fontivegge fino all’ospedale. “Non solo: il progetto si integra con un altro piano regionale diretto alla costruzione di un percorso ciclabile tra l’area del lago Trasimeno e la città di Perugia, in corso di realizzazione” aggiunge l’assessore.

Infine nelle stesse aree è previsto, sempre con fondi derivanti da Agenda urbana, il potenziamento dell’attuale sistema di bike sharing come mezzo di trasporto sostenibile, con l’estensione degli impianti già esistenti in due diverse aree della città: a valle, dove si integra il sistema già esistente nell’area dipartimento di Ingegneria, percorso verde, minimetro, fino al centro di intrattenimento Borgonovo, allargandolo fino al polo sanitario regionale del Santa Maria della Misericordia, e centro storico.

