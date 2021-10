Barbara Corvi scomparsa, la scarcerazione confermata del marito non cambia il lavoro degli inquirenti

02 ottobre 2021 a

a

a

La Cassazione ha ritenuto che non vi siano i presupposti per tenere in carcere Roberto Lo Giudice, sposando la tesi del tribunale del Riesame di Perugia che ne aveva disposto la scarcerazione, ma nulla cambia rispetto alle risultanze dell’indagine della procura della Repubblica di Terni.

Per il 49enne marito di Barbara Corvi, la mamma di Montecampano di Amelia, in provincia di Terni, nella quale non si hanno più notizie dal 27 ottobre del 2009, i giudici della Suprema Corte ritengono che non vi sia né pericolo che possa fuggire, né che inquini le prove, tanto meno che possa reiterare il reato contestato, ovvero i tre motivi per cui un indagato può essere ristretto in carcere.

Rigettato dalla Cassazione il ricorso della procura contro la scarcerazione del marito di Barbara Corvi

Per la procura, invece, le prove indiziarie raccolte avevano formato un quadro tale da far ritenere necessaria la detenzione, tanto che la richiesta d’arresto, convalidata dal giudice in prima istanza, aveva portato Lo Giudice a Sabbione per 23 giorni, tra fine marzo e la prima parte di aprile 2021.

Questo, naturalmente, in termini generali. Occorrerà attendere la pubblicazione delle motivazioni della decisione dei giudici del “palazzaccio” romano per capire quali sono gli elementi, in concreto, che li hanno portati alla decisione di respingere il ricorso della procura.

Lo stesso procuratore capo della procura della repubblica di Terni, Alberto Liguori, ha detto di voler attendere proprio le motivazioni “per decidere sul da farsi”.

Libera Umbria: "Scarcerazione di Lo Giudice non una sopresa. Nostri legali vicini alla famiglia di Barbara"

Il prossimo step sarà comunque, probabilmente, la richiesta di rinvio giudizio da parte della stessa procura, alla quale i legali del 49enne – gli avvocati Cristiano Conte e Giorgio Colangeli del foro di Roma – hanno già preannunciato che risponderanno con la richiesta di archiviazione. Comunque vada a finire, Barbara Corvi è scomparsa nel nulla da 12 anni e tutti coloro che le hanno voluto bene, a cominciare dai suoi figli, avrebbero diritto di sapere che fine ha fatto e perché.

Il Riesame decide la scarcerazione del marito di Barbara Corvi, scomparsa da 12 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.