Terni, l'ufficio oggetti smarriti diventa anche online: in un sito le foto di ciò che si è perso

Un punto d'incontro online tra chi ha perso un oggetto e chi l’ha ritrovato. Questo l'obiettivo della creazione di una pagina web in cui verrà offerto un servizio di riconoscimento di oggetti smarriti e biciclette.

Un servizio utile alla cittadinanza di Terni per favorire la restituzione di chi ha perso qualcosa e che non riesce a ritrovarlo. Ad investire poco meno di 15mila euro è stato Palazzo Spada con la “FindMyLost”, piattaforma messa a disposizione dalla società di Milano per la gestione del Lost Property.

A dare l'ok all'operazione anche la direzione della polizia locale, in particolare la responsabile, Manuela Schibeci, e la comandante, Gioconda Sassi, con un affidamento diretto. Al momento si sta creando la pagina che entrerà in funzione già entro questo mese, salvo imprevisti. Anche la Regione Umbria ha contribuito con il progetto “Sicurezza Si”, erogando 25 mila euro, che comprende una serie di attività legate alla sicurezza oltre al progetto in questione.

Di fatto verrà creato un registro online dove verranno inseriti tutti gli oggetti trovati e questo lavoro sarà interamente a cura della polizia locale. Il contratto avrà validità triennale. Ogni giorno viene rinvenuta dai vigili urbani o da semplici cittadini una serie di oggetti che restano in giacenza per un anno, poi se non è stato ritrovato il legittimo proprietario finiscono all'ufficio dell'economato del Comune.

In altri casi può anche accadere che dopo un anno chi ha ritrovato l'oggetto e lo ha consegnato si reca al comando per sapere se l'oggetto stesso è stato consegnato al proprietario, attraverso un accesso agli atti, ma se nessuno lo ha reclamato ha diritto di prelazione e può prendersi l'oggetto ritrovato.

Qualche tempo fa è accaduto che è stato ritrovato un portafogli in piazza Europa molto particolare, ovvero con una serie di scomparti invisibili che solo il proprietario conosceva.

“Quando abbiamo rintracciato il proprietario, visto che all'interno c'erano i documenti – spiega la comandate della polizia locale, Gioconda Sassi – è venuto al comando e ha chiesto di vedere il portafogli. In uno dei tanti scomparti c'era una banconota da 500 euro frutto di una vincita al lotto con relativo scontrino. Un'altra volta abbiamo ritrovato uno zaino con all'interno un paracadute. Un'altra volta ancora è accaduto di ritrovare un borsone con all'interno un kit per giocare a pallone. Abbiamo dovuto chiamare la società che era di fuori regione. Non è stato semplice ritrovarlo e neanche la riconsegna, ma in via del tutto eccezionale lo abbiamo inviato come pacco al proprietario. Il ragazzo è stato contentissimo. Questo nuovo servizio è innovativo e ci avvicinerà molto di più al cittadino”.

