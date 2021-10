Gli amici piangono "Gallone": compare un murales per ricordarlo

01 ottobre 2021 a

Un murales con un cuore blu e arancione contenente le iniziali AG, uno scooter e la scritta Sempre nel cuore sono il segno tangibile del dolore ingestibile di tanti amici di Alessio Galletti. Molti di loro lo hanno espresso con post sui social. La fidanzata lo ricorda con parole segnate dal dramma che così giovane deve affrontare: “Mi restano solo delle foto e le tue cartine, eri una fra le persone più importanti per me, tutti i momenti passati insieme non li scorderò mai, le partite che guardavamo insieme, tutti i pomeriggi passati insieme non mi scorderò mai di niente, ma soprattutto del rapporto che avevamo creato in così poco tempo. Sei davvero importante per me. Ti amo”.

Scontro tra auto e scooter a San Martino in Colle, muore a 18 anni vicino casa

E una pioggia di risposte di amore e dolore per la perdita di “Gallone” che, dicono “ ci proteggerà da lassù”. E c’è chi gli scrive “adesso sgomma in cielo, con gli angeli”.

Purtroppo per lui, martedì sera non c’è stato nulla da fare quando i sanitari del 118 hanno tentato invano di strapparlo alla morte dopo essere rimasto vittima di un incidente incredibile: tamponato da un’auto che procedeva dietro di lui nella stessa direzione e travolto da quella che sopraggiungeva in direzione contraria. Un destino tragicamente segnato. Intanto, la fredda cronaca parla di auto sequestrate, autopsia fissata e due donne che non possono non sentirsi responsabili per la morte di un ragazzino con tutta la vita davanti.

Domani mattina il sostituto procuratore di turno, Manuela Comodi, conferirà l’incarico al medico legale, Massimo Lancia, che successivamente eseguirà l’esame sul corpo del giovane. Il perito della Procura sarà affiancato dagli altri consulenti di parte: al momento il dottor Sergio Scalise Pantuso è stato nominato dalla famiglia della vittima dell’incidente. Ma è verosimile che anche le due donne indagate - alla guida delle due automobili coinvolte nell’incidente - nomineranno un loro consulente di parte.



