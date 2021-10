Terni, marijuana a scopi terapeutici acquistata dallo spacciatore perché costa meno che in farmacia: assolto

Giorgio Palenga 01 ottobre 2021 a

E’ stato trovato in possesso di due etti di marijuana, ma ai carabinieri che lo hanno fermato, disponendone poi l’arresto, visto che in casa aveva anche cinque piantine e un bilancino, ha mostrato una ricetta medica che indicava nello stupefacente una cura per una sua patologia. Specificando che, per motivi economici, aveva preferito comprare la sostanza da uno spacciatore, a 7 euro al grammo, piuttosto che in farmacia, dove ne costa 23.

Ora, finito a processo, con l'accusa di spaccio, un 40enne ternano è stato assolto dal tribunale di Terni, giudice Francesca Scribano, perché “il fatto non costituisce reato”, visto che la droga non era stata acquistata per essere spacciata ma per fini terapeutici.

I fatti risalgono al 2018 quando i carabinieri fermarono il 40enne nella zona di Narni. Sottoposto a perquisizione, saltarono fuori i 200 grammi di marijuana, possesso giustificato, come detto, per motivi terapeutici a causa di una patologia della quale è affetto. L’uomo aveva anche mostrato una ricetta medica ai militari, che però avevano disposto l’arresto.

Scarcerato dopo tre giorni passati a Sabbione, dopo la richiesta al tribunale del Riesame del suo legale, l’avvocato Marco Marchioli del foro di Terni, il 40enne è stato rinviato a giudizio per spaccio, fino alla sentenza che è stata emessa alcuni giorni fa dai giudici del tribunale ternano.

“Ho dimostrato che non c’era stato alcun tipo di spaccio – spiega l’avvocato Marchioli – e che il mio cliente, senza alcun precedente penale, aveva acquistato la marijuana al mercato nero esclusivamente per un motivo economico. All’epoca dei fatti il prezzo di mercato era di circa 7 euro al grammo, mentre il medesimo prodotto in farmacia variava tra i 21 fino ai 27 euro. Quindi un risparmio di almeno un terzo, se non di più”.

Nella sentenza il giudice spiega che la marijuana non è stata trovata divisa in dosi e che – si legge testualmente – “la tesi difensiva in merito alla destinazione della sostanza ad uso esclusivamente personale è comprovata dalla documentazione in atti e, in particolare, da una ricetta medica con cui, circa un mese prima dei fatti, veniva prescritta all’imputato l’assunzione di un preparato a base di cannabis per la cura di una neuropatologia, a sua volta attestata da documentazione medica”.

