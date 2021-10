Crac Banca Etruria, l'avvocato di Giovanni Inghirami: "Restituita dignità a un uomo che ha sofferto per anni"

01 ottobre 2021 a

Tutti gli imputati assolti con formula piena perché il fatto non sussiste, eccetto l'imprenditore e finanziere trentino Alberto Rigotti. E' finito così davanti al tribunale di Arezzo il maxi processo per il crac di Banca Etruria, l'istituto di credito fallito dopo la messa in risoluzione con il decreto salvabanche del 22 novembre 2015. Il verdetto è stato pronunciato questa mattina dal presidente del collegio, il giudice Gianni Fruganti - a latere i giudici Ada Grignani e Claudio Lara. La sentenza di primo grado ha statuito ventitré assoluzioni da tutti i capi di imputazione e una condanna a sei anni. A Rigotti, ex consigliere di amministrazione della Bpel, è stata inflitta la pena di 6 anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta: avrebbe "distratto e dissipato" i beni della banca deliberando prestiti milionari alla Abm Merchant spa, società di cui lo stesso Rigotti era consigliere, accumulando sofferenze per circa 15 milioni di euro.

Il processo per il fallimento di Banca Etruria - avvenuto nel 2015 - ha visto fra gli imputati ex consiglieri di amministrazione, dirigenti ed ex revisori, con l’accusa di bancarotta e bancarotta fraudolenta, e 2700 costituzioni di parte civile. Un numero altissimo tra correntisti, azionisti e obbligazionisti, fatto che ha portato il processo, che si è aperto nel settembre 2019, ad avere una notorietà nazionale. Fra i 23 assolti anche Giovanni Inghirami, assistito dallo Studio legale Brunelli di Perugia e dall’avvocato Gianpaolo Masserelli, e Lorenzo Rosi, ex presidente dell’ultimo Cda della banca.

“C'è grande soddisfazione, come sempre quando una sentenza restituisce innanzitutto la dignità ad un uomo che ha sofferto per anni sotto il peso di accuse enormi, anche a causa della gogna mediatica che è stata allestita. In particolare in questo caso la soddisfazione è maggiore perché il processo è stato celebrato in condizioni ambientali non semplici, che potevano indirettamente condizionare la serenità del giudizio. Esprimo grande apprezzamento per un tribunale che è riuscito ad escludere i rumori di fondo e a svolgere il suo lavoro con serenità e autorevolezza”, ha dichiarato l'avvocato David Brunelli, difensore di Giovanni Inghirami.

