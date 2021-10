Barbara Corvi scomparsa, la Cassazione rigetta il ricorso della procura contro la scarcerazione del marito

01 ottobre 2021 a

a

a

E’ stato rigettato il ricorso presentato dalla procura della Repubblica di Terni in Corte di Cassazione contro la decisione del tribunale del Riesame di Perugia di scarcerare Roberto Lo Giudice, il marito di Barbara Corvi, la donna scomparsa dalla frazione di Montecampano di Amelia, in provincia di Terni, nell’ormai lontano 27 ottobre del 2009.

Il marito di Barbara Corvi si difende per sei ore davanti al procuratore: "Sono innocente"

Il pronunciamento dei giudici della Suprema Corte è arrivato nella mattinata di venerdì 1 ottobre 2021, dopo che i giudici si erano presi ventiquattr’ore di tempo, alla fine dell’udienza del giorno prima, per esaminare le carte e le posizioni, espresse in udienza dalla stessa procura, che ribadiva la propria posizione favorevole al mantenimento della misura cautelare, e dai legali dell’uomo – gli avvocati Giorgio Colangeli e Cristiano Conte – che avevano invece ribadito l'estraneità del loro assistito rispetto alle accuse, chiedendo contestualmente la conferma del provvedimento del Riesame.

Lo Giudice, 49 anni, di origine calabrese, era finito in carcere a fine marzo del 2020 a seguito della riapertura delle indagini sulla scomparsa della moglie, da parte della procura ternana, diretta dal procuratore capo, Alberto Liguori. Gli avvocati del marito della donna scomparsa avevano subito impugnato il provvedimento, presentando un ricorso che il tribunale del Riesame di Perugia aveva accolto, disponendo così la scarcerazione di Lo Giudice, non ravvisandone quindi la necessità di tenerlo in carcere. Ventitrè giorni dopo l’arresto, così, Lo Giudice era uscito dal carcere di vocabolo Sabbione.

Il procuratore Liguori: "Stiamo verificando le dichiarazioni del marito di Barbara Corvi"

La Cassazione ora, così come in precedenza il Riesame – è bene precisarlo – si sono pronunciate sulla necessità di applicare una misura cautelare nei confronti dell’indagato, ma l’indagine resta invece aperta e spetterà ora alla procura della Repubblica tirare le conclusioni. L’ulteriore passo potrebbe essere una richiesta di rinvio a giudizio, in virtù degli elementi indiziari raccolti che avevano fatto chiedere addirittura la detenzione in carcere. La vicenda giudiziaria, quindi, può dirsi tutt’altro che chiusa, anche perché sulla sorte di Barbara Corvi nessuno sa nulla ormai da dodici anni a questa parte.

Il Riesame decide la scarcerazione del marito di Barbara Corvi, scomparsa da 12 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.