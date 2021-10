La Provincia di Perugia: "La Regione non ci dà i 24 milioni che ci devem, tutto alla Corte dei Conti"

01 ottobre 2021 a

Un siluro che attraversa piazza Italia e porta lo scontro a un livello decisamente alto. Lo ha reso noto con un comunicato stampa ieri mattina la Provincia: “Sfiora i 24 milioni di euro il debito della Regione Umbria nei confronti della Provincia di Perugia per le funzioni regionali attribuite alla province a seguito della legge regionale 2015. Nonostante i numerosi solleciti, la richiesta di incontri per giungere ad una soluzione bonaria la Regione si è mostrata sorda ai reiterati appelli e a una diffida. Per questo motivo il Consiglio provinciale, a maggioranza, nella seduta di ieri, dopo la relazione illustrata dalla Consigliera con delega al bilancio, ha deliberato di trasmettere alla Corte dei Conti dell’Umbria tutti gli atti, corredati da una precisa relazione contabile e amministrativa che ripercorre le tappe della vicenda”.

“Le funzioni regionali attribuite alla Provincia di Perugia - si legge ancora - riguardano l’ambiente, i trasporti e la viabilità regionale. Quest’ultima voce è quella più onerosa per la Provincia. Ammonta infatti a 23 milioni 591 mila e 952 euro il debito maturato dalla Regione Umbria dal 2016 per la gestione della rete stradale regionale (interventi di nuova costruzione, ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni sulla sicurezza stradale. Funzioni attribuite alla Provincia che impiega allo scopo risorse umane, finanziarie e strumentali proprie senza che la Regione abbia inserito nei propri bilanci la copertura di tali servizi pubblici”. Il presidente Luciano Bacchetta, spiega: “Lungi da noi la volontà di ingaggiare un conflitto istituzionale, ma noi siamo tra l’incudine e il martello, e i consiglieri ci chiedono di avere conto di queste somme che sono dovute e che noi dobbiamo in ogni modo cercare di recuperare, altrimenti poi, appunto, incolpano noi di non averlo fatto. Il problema - aggiunge - è annoso, risalgono in primis all’epoca Marini, non è un problema politico con questa giunta, noi di richieste ne abbiamo fatte tanto a questa quanto alla precedente. Ma sono cadute nel vuoto e non possiamo fare diversamente a questo punto”.

L’assessore regionale, Enrico Melasecche, con delega alle infrastrutture replica dicendo che si tratta di “una questione giuridico- economico- finanziaria”. “Io – aggiunge - ho subito studiato il dossier appena insediato a aveva convocato alcuni incontri, ma qui si trattava di dipanare una matassa ben più ampia di partite. La Regione deve avere almeno 10 milioni di euro per l’Iva versata e non dovuta sui contratti di trasporto. Alcuni enti l’hanno riaccreditata, altri no. Io avevo anche chiesto un parere al Ministero come assessorato. E di questo si stavano occupando gli uffici regionali competenti che stavano arrivando a una definizione. ma ben venga l’intervento della magistratura contabile, così finalmente verrà definita questa incresciosa situazione che abbiamo ereditato”.

