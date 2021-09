Uber Eats sbarca a Perugia: da oggi già attivi 40 ristoranti

30 settembre 2021 a

Uber Eats sbarca a Perugia. Annunciato, all’interno del piano di espansione dell'azienda, l’arrivo in Umbria, con il lancio del servizio nel capoluogo di Regione. Da oggi gli utenti possono dunque ordinare a domicilio le pietanze di vari locali, fra cui Marghereat, Pizzeria Mediterranea, Posto Giusto e in generale scegliere tra i primi 40 ristoranti di Perugia che hanno aderito. "Con la nuova apertura - si legge in una nota - l'azienda rafforza la propria presenza in Italia, con oltre 50 città (per un totale di oltre 400 comuni) attive sulla piattaforma, e 6 mila ristoranti sull’app".

I consumatori possono decidere fra la consegna contactless a domicilio e la modalità "pick up" che permette di ritirare i piatti direttamente dal ristorante, evitando il costo di consegna. I ristoratori possono invece beneficiare di un sistema di pagamento giornaliero e, attraverso un'apposita applicazione, Restaurant Manager, aprire una linea di comunicazione diretta con i clienti in modo da migliorare il business di consegna a domicilio. Per ordinare sulla piattaforma di food delivery di Uber è necessario scaricare l’app, disponibile sia per Android che per iOS, o collegarsi al sito www.ubereats.com. "Uber Eats - prosegue la nota - fornisce accesso istantaneo al commercio locale e consente alle persone di cercare e scoprire i ristoranti della propria città, ordinare con un click e ricevere cibo o altro a casa in modo veloce ed affidabile".

A livello globale, Uber Eats è presente in oltre 6mila città di 45 paesi in tutti e 6 i continenti. "Il consolidamento del servizio nelle città in cui è presente è accompagnato da una crescita costante a doppia cifra dei ristoranti partner, che oggi sono oltre 700mila in tutto il mondo" conclude la nota.

