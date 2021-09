Terni, Centromultimediale: i teatri di posa per il cinema affittati come magazzino e laboratori scolastici

Simona Maggi 30 settembre 2021 a

Si apre un nuovo capitolo per il Centro multimediale di Terni, in particolare per i teatri C e D che sarebbero rispettivamente destinati a diventare il primo magazzino dei dati di Umbria Digitale, il secondo sede di una futura FabLab (laboratori scolastici). Nulla, al momento, sembra far pensare ad un ritorno di macchine da presa e set cinematografici e televisivi, come invece era stata la vocazione iniziale delle ex Officine Bosco.

A preoccuparsi del futuro del Cmm è il gruppo consiliare M5s, ed in particolare il consigliere pentastellato, Federico Pasculli, che ha presentato un’interrogazione orale urgente. “Se fossero vere le voci che danno i due teatri di posa C e D del Cmm verso l'affitto - spiega Pasculli - uno come magazzino per Umbria Digitale, l'altro per un probabile altro progetto, il futuro del Cmm desta non poche preoccupazioni. Anche in considerazione del fatto che presto la Regione Umbria sposterà gli uffici presso altra destinazione".

"L'edificio soffre una forte carenza di manutenzioni - si legge nell'interrogazione - ospita poche aziende private, la mensa in disuso da tempo mostra i segni dell'abbandono. Nel frattempo del 'famoso' rilancio come ufficiale della Umbria Film Commission annunciato tempo fa dai vertici della Regione non se ne sa nulla. Il tempo stringe e siamo ad un bivio, recuperare un progetto ambizioso, ma che è nella storia di questa città, o alzare l'ennesima bandiera bianca, questa volta per merito di altri”.

Dopo la liquidazione di Usi, il Comune è tornato a gestire direttamente i locali del Cmm, con numerosi spazi utilizzabili per eventi di spettacolo e culturali: sale di posa e studi predisposti per utilizzi specifici, come concerti, spettacoli teatrali o eventi fieristici. Va ricordato che il Cmm è nato nel 1999, usufruendo di un contributo europeo di ben 35 miliardi di lire, con lo scopo di creare innovazione ma soprattutto opportunità lavorative in un campo tutto nuovo.

Nell'interrogazione orale urgente il gruppo consiliare del M5s chiede al sindaco e alla giunta se quanto affermato circa i teatri C e D sia vero e per quale motivo. I grillini vogliono anche sapere quale sia lo stato di manutenzione e agibilità dei teatri di posa, degli studi, degli uffici, delle sale, descrivendolo uno per uno e quale sia il costo complessivo della manutenzione per renderlo di nuovo disponibile ed agibile nel caso non lo fosse.

Infine i pentastellati chiedono anche a chi sia affidato il compito di gestire la struttura, di valutare l’affidamento per progetti di ogni tipo compresi eventi e manifestazioni. In tutto ciò Pasculli e compagni chiedono di sapere i piani futuri dell’amministrazione per la gestione ed il rilancio del Cmm, considerando anche le parole dell’assessore regionale, Paola Agabiti, che ha confermato come nel progetto di fattibilità di rilancio di Umbria Film Commission sia prevista la rifunzionalizzazione del Centro Multimediale.

Interpellato dal Corriere, l'assessore comunale al patrimonio, Orlando Masselli, sottolinea che l’amministrazione sta lavorando sul Cmm: “In tutto sono quattro i teatri al Cmm – spiega – due sono affittati come teatri di posa, un altro è locato a Umbria Digitale e nell'ultimo verranno eseguiti dei lavori per realizzarci dei laboratori per le scuole. Il costo di quest'ultimo sarà di 800 mila euro che arrivano dal bando nazionale del piano periferie. Per quanto riguarda gli altri uffici ed in particolare quelli della Regione ci penseremo quando li lasceranno. Per quanto riguarda invece la manutenzione, è stata affidata a Terni Reti. So che le cose sono migliorate e pian piano stanno intervenendo per risolvere le criticità”.

