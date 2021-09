Terni, autovelox in Valnerina: limite di velocità abbassato a 50 km/h solo sulla corsia dove c'è il controllo

Simona Maggi 30 settembre 2021 a

a

a

Nuovi limiti di velocità in Valnerina, in prossimità degli autovelox di Ferentillo e Montefranco, in provincia di Terni.

“Fino al 2020 i due autovelox erano tarati sui 60 km/h, - spiega il consigliere del gruppo di minoranza del Comune di Ferentillo, Domenico Leonardi - ed ora il limite è stato ridotto a 50 Km/h. L’incongruenza è che il limite di 50 km/h, finalizzato alla sicurezza dei viaggiatori, è posto solo nel senso di marcia dove sono situati gli autovelox. Infatti nel senso di marcia opposto il limite è

rimasto a 70 Km/h. Ma la sicurezza stradale è una priorità solo nel senso di marcia degli autovelox?”.

Maratta, 9.326 multe nei primi venti giorni di accensione per l'autovelox di via Lessini

Il consigliere è venuto a conoscenza che il “balletto” dei segnali è stato una conseguenza delle richieste inoltrate ad Anas dai Comuni di Ferentillo e di Montefranco. Tali istanze erano poste in atto in quanto i cartelli di 70 km/h si trovavano a meno di un chilometro dalla postazione fissa autovelox, questo impediva l’utilizzo dei sistemi di rilevazione, costringendo i Comuni al fermo delle attività di rilevazione.

“I responsabili di Anas in prima battuta - continua il consigliere Leonardi – hanno risposto con un diniego, poi successivamente, hanno emesso una nuova ordinanza con la quale, annullando la precedente, hanno provveduto a rimuovere i succitati cartelli così da consentire ai Comuni di Ferentillo e Montefranco l’utilizzo degli autovelox con il limite di velocità a 50 km/h. L'Anas, ente gestore, nel 2020, riprendendo in carica la Valnerina e nel ristabilire i nuovi limiti di velocità, aveva applicato il principio che in tutti i rettilinei il limite massimo consentito fosse di 70 km/h, difatti questo principio era stato applicato anche per i tratti di strada dove sono posti gli

autovelox di cui si sta trattando. È evidente la mancanza di razionalità nell’apporre i nuovi limiti di velocità dove si nota una cartellonistica altalenante, con tratti dove i limiti di velocità sono diversi ogni 150 metri”.

Polizia locale, multe in calo nel 2020, ma è boom di sanzioni per eccesso di velocità

Il numero di autovelox da Arrone a Scheggino è di cinque e sono delle trappole per gli automobilisti indisciplinati. I sindaci di Ferentillo, Elisabetta Cascelli, e Montefranco, Rachele Taccalozzi, guardano in primis alla sicurezza. “La decisione è stata presa da Anas – dicono all’unisono le due prime cittadine – e quindi non possiamo interferire. L'unica cosa che potevamo fare era quella di parlare con i dirigenti Anas che ci hanno risposto che avremmo dovuto prenderci la responsabilità noi di eventuali cambiamenti, ma vista la pericolosità dell'arteria abbiamo ritenuto opportuno per la sicurezza di chi la percorre di rispettare le decisioni di Anas. Siamo state chiamate anche dal prefetto affinché fossero intensificati i controlli per far rispettare il codice della strada”.

A Maratta 46 incidenti negli ultimi quattro anni: l'autovelox di via Lessini attivo dal 10 giugno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.