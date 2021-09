Perugia, dieci anni di impalcature in via del Castellano

Sabrina Busiri Vici 30 settembre 2021 a

Forse sono le impalcature più longeve della città di Perugia. I tubi e le transenne che ricoprono il palazzo di via del Castellano sono lì da dieci anni. Un restauro completato in parte, iniziato dal complesso di San Domenico, e poi abbandonato. Impresa edile fallita. La proprietà dell’edificio rimasto incompiuto fa capo alla Provincia romana dei frati predicatori domenicani che, nonostante le sollecitazioni residenti del quartiere, non ha fornito alcun chiarimento negli anni.

“Fino a sei anni fa non era stata tolta neppure la gru ma poi per ragioni di sicurezza il Comune è intervenuto e l’ha rimossa a proprie spese”. E’ quanto riferisce il consigliere Fabrizio Croce (Idee Persone Perugia) ponendo la questione in consiglio comunale. “A questo punto è importante sapere se l’amministrazione comunale ha adottato tutti gli strumenti normativi per poter fare pressioni sulla proprietà - domanda Croce - . E se la proprietà sta pagando i consistenti oneri di occupazione del suolo pubblico”. Tra l’altro a facilitare il completamento dei lavori, fa presente il consigliere di IPP, oggi ci sono anche Superbonus e agevolazioni che consentirebbero di andare avanti a costi ridotti o addirittura a zero.

L’assessore all’urbanistica, Margerita Scoccia, ha riferito che, di fronte al silenzio della proprietà, comunque sono stati fatti alcuni sopralluoghi per comprendere lo stato dell’arte, in conseguenza dei quali, accertata la situazione di potenziale degrado, l’amministrazione si è attivata al fine di far ripartire i lavori e garantire, nell’immediato, la piena sicurezza del cantiere. “Le impalcature sono fondamentali anche per questo”, ha precisato Scoccia. L’assessore infine ha riferito che la proprietà paga regolarmente la tassa per l’occupazione del suolo pubblico nell’area di cantiere. Speriamo quindi nella proroga del Superbonus.

