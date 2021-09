Città di Castello, si presenta al centro vaccinale e pretende la terza dose: interviene la polizia

30 settembre 2021 a

a

a

Si presenta in maniera autonoma al punto vaccinale di Sansepolcro pretendendo di avere la propria dose di vaccino, la terza per la precisione, senza avere né la prenotazione e neppure la documentazione richiesta. Protagonista un tifernate di 50 anni. Attimi concitati mercoledì mattina nel punto vaccinale di Sansepolcro, quello del foro boario tanto per intendersi, tantoché è stato necessario l’intervento di una pattuglia degli agenti di polizia del commissariato la quale era presente in zona per un normale controllo del territorio. L’uomo, appartenente comunque alle categorie dei fragili quindi tra coloro aventi diritto alla terza dose di vaccino, si è presentato di propria spontanea volontà nell’hub vaccini di Sansepolcro dicendo di voler ricevere in tutti i modi la nuova somministrazione poiché gli spettava.

Minorenni sul tetto degli ex molini Brighigna: l'allarme dei passanti. Poi l'intervento dei carabinieri

Dopo un rapido controllo è emerso il fatto che il soggetto in questione non aveva nessuna prenotazione per ricevere la dose in quel giorno e oltretutto neppure in quel punto vaccinale, poiché appartenente addirittura ad una azienda sanitaria differente rispetto alla Toscana Sud-Est che ha competenza pure sulla Valtiberina. All’ennesimo diniego avanzato il clima ha iniziato a surriscaldarsi, seppure il tutto si è limitato alle parole senza alzare le mani. Il personale adibito alla sicurezza – tra cui quello della Protezione civile, sempre presente per agevolare nelle operazioni di compilazione dei moduli – lo ha invitato a tranquillizzarsi così come il medico di turno presente all’interno, cercando di spiegare la situazione. L’uomo, però, ha continuato con le sue pretese alzando pure la voce tra lo stupore del personale sanitario e delle altre persone in fila per ricevere la dose.

In anteprima il restauro del gonfalone di Raffaello

Avrebbe detto, infatti, che doveva ricevere il vaccino come aveva sentito dire in televisione e letto in questi giorni nelle pagine dei giornali: vero il fatto che le categorie fragili hanno diritto alla nuova dose, seppure occorre una procedura particolare ed è la stessa azienda sanitaria di riferimento a contattare il paziente. Sta di fatto che si è reso necessario l’intervento di una pattuglia del commissariato di polizia di Sansepolcro: al loro arrivo il soggetto si era fortunatamente già tranquillizzato, seppure è stato identificato come è prassi in queste circostanze. Nel corso di questi mesi, infatti, vari episodi particolari si erano presentati al centro vaccinale di Sansepolcro seppure mai era stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo, dopo questa particolare parentesi, è salito nuovamente in macchina lasciando il punto vaccinale biturgense.

x 1 / 3

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.