Spoleto, Giancarlo Magalli entra nel cast di Don Matteo 13

L’edizione delle sorprese. L’arrivo di Raoul Bova, con il conseguente addio di Terence Hill, non sarà l’unica novità riservata ai fan di Don Matteo 13: al cast, infatti, in maniera permanente si aggregherà Giancarlo Magalli. Il conduttore televisivo andrà a ricoprire il ruolo del vescovo al quale don Massimo chiederà spesso consiglio su come comportarsi. Non è chiaro quando Magalli raggiungerà Spoleto per iniziare a girare le scene che lo riguarderanno tuttavia la new entry è stata confermata da Bova il quale, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha fornito ulteriori dettagli sul suo personaggio.

Raoul Bova su Rai1: “Don Matteo, il calore degli spoletini mi ha aiutato”

“Un cognome ce l’ha, si chiama Mezzanotte. Deve imparare a fare il parroco, a stare con la gente. E anche a fare l’investigatore, che non è proprio il primo pensiero quando arriva a Spoleto. Tanto Don Matteo era sicuro di sé, tanto lui è pieno di dubbi che affronta parlandone con il suo vescovo”. Per calarsi meglio nella parte Bova ha voluto accanto a sé un vero sacerdote. “E’ stato un percorso, anche spirituale, di avvicinamento al personaggio per entrarci dentro e aprire il cuore e l'anima a queste situazioni. Negli ultimi mesi, inoltre, mi capitava spesso di riflettere sulla mia fede: l’arrivo di questo ruolo lo considero un segno, un po’ come mi è capitato quando ho interpretato San Francesco”.

Video su questo argomento L'ultimo ciak di Don Matteo: l'abbraccio commosso con il produttore

Per la fiction, dopo l’abbandono di Hill, si è aperto un nuovo capitolo. “Io non la penso come una sostituzione ma piuttosto come un nuovo inizio. Per la serie e per me. Don Massimo è tutto un altro prete”. Positivo il confronto avuto con Terence Hill: “Volevo sapere se condivideva la decisione di scegliere me e volevo essere certo che lui non soffrisse per aver lasciato la serie. Nei suoi occhi ho letto un incoraggiamento, è come se mi avesse detto: vai, adesso tocca a te”. Con lui ci sarà quindi Magalli, al quale in passato era stato proposto proprio il ruolo di protagonista dello sceneggiato. “Don Matteo è un rimpianto. Rifiutai perché non me la sentivo di stare otto mesi lontano da casa, allora avevo una famiglia e non volevo rinunciare a mia moglie e mia figlia”. Chi invece non tornerà a Spoleto è Dario Aita che nella fiction ha rivestito la parte di Sergio La Cava.

Don Matteo 13, prime riprese per Raoul Bova

