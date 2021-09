Economia circolare, "può contribuire a garantire una ripresa più forte e mitigare rischi di crisi future”

29 settembre 2021 a

a

a

“La moltiplicazione delle riflessioni sull’economia circolare viene dalla delicata dinamica della nostra economia in questo periodo storico. L’Italia ha fatto la sua recente fortuna sui mercati internazionali puntando su quattro grandi filiere globali (nel made in Italy, nell’ enogastronomia, nella produzione di macchinari, nel turismo). Oggi quella strategia di lungo raggio rischia di essere messa in crisi da nuovi fenomeni e fattori (la scarsità di materie prime come la difficoltà della logistica mondiale) e gli operatori si orientano (o sono costretti) a lavorare sul corto raggio. Cosa che li trova spiazzati rispetto alle strategie degli ultimi decenni. Aiutarli a ragionare di un’economia che viva nel corto e medio raggio è compito culturale decisivo. E ben venga quindi la concentrazione di interesse sul tema dell’economia circolare”, lo ha ricordato Giuseppe De Rita presidente Censis e Nemetria in occasione del Convegno promosso da Nemetria sul tema “Economia circolare e PNRR”.

Mps, Salvini: "Convocheremo Padoan in Parlamento, Siena sta vivendo un momento scandaloso"

Protagonisti a Terni il professor Jeffrey D. Sachs, docente universitario e direttore dell’Earth Institute presso la Columbia University, già consigliere di 3 Segretari Generali delle Nazione Uninte e tra i 100 leader mondiali più influenti secondo la rivista “Time”, Alberto Carnevale Maffé, professore associato presso SDA Bocconi, Patrizia Boschetti, responsabile Performance Analysis & Operations- Circular Economy & Green Refining ENI, Luca Del Fabbro Managing Partner Fondo Italiano per l’Economia Circolare, Roberto Morabito, direttore del Dipartimento Sostenibilità Enea, la giornalista e fisica Silvia Camiscasca, Antonio Calabrò responsabile affari istituzionali Pirelli e presidente Museimpresa, Cristina Finocchi Mahne, docente presso l’Univesità Cattolica del Sacro Cuore, Alberto Oliveti presidente Enpam, Stefano Zamagni presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e Bruno Tabacci sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio.

Superbonus 110% prorogato sino a dicembre 2023, in arrivo anche il bonus idrico

“Con il Pnrr il nostro Paese ha un’occasione imperdibile per una ripresa ambientalmente sostenibile e sociale giusta”, ricorda Luca Del Fabbro managing partner Fondo Italiano per l’Economia Circolare “Possiamo e dobbiamo costruire nuove infrastrutture necessarie e rilanciare la nostra industria con criteri sostenibili e circolari incrementando la resilienza dei sistemi di approvvigionamento e guadagnando in competitività Paese. L’economia circolare, adottando un approccio sistemico per affrontare le sfide globali, può contribuire a garantire una ripresa più forte che non sia solo più resiliente e prospera, ma che soddisfi anche molteplici obiettivi strategici sia a breve che a lungo termine, mitigando il rischio di crisi future come aumento dei prezzi delle materie prime e dei trasporti merci, il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità. Un’economia resiliente è anche quella che riesce a trovare un equilibrio tra globalizzazione e localizzazione, perché essere troppo dipendenti dall’una o dall’altra ci rende più vulnerabili”, conclude Del Fabbro.

Rincaro bollette, Draghi: "3 miliardi per aiutare poveri e fragili, via oneri di sistema"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.