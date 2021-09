Scontro tra auto e scooter a San Martino in Colle, muore a 18 anni vicino casa

29 settembre 2021 a

Un autentico dramma si è consumato a Perugia nella serata di martedì 28 settembre. Un ragazzo di appena 18 anni infatti è morto in seguito a un incidente stradale. La disgrazia è avvenuta lungo la strada Marscianese, tra San Martino in Colle e San Fortunato, località di Perugia, intorno alle ore 20.

La vittima è appunto un giovane di soli 18 anni, compiuti qualche mese fa. Il giovane era in sella al suo scooter quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’auto, una Toyota. Il ragazzo è caduto violentemente sull’asfalto dopo l’impatto. Secondo il racconto di alcuni testimoni, il terribile impatto sarebbe avvenuto non lontano dall'abitazione del giovane.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate ai sanitari del 118 giunti sul posto. La folle corsa in ambulanza per cercare di salvargli la vita, ma ogni tentativo è risultato vano. Il ragazzo, riferiscono gli agenti della municipale, è morto poco dopo. Sul posto, oltre al 118, anche la polizia locale di Perugia, al seguito della comandante Nicoletta Caponi, per i rilievi e la dinamica dell’incidente.

