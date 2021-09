Amelia, presentato l'accordo di programma per il nuovo ospedale. Sarà pronto in cinque anni

29 settembre 2021 a

E’ stato presentato martedì 28 settembre ad Amelia, nella sala conferenze del complesso Sant’Agostino, l’accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale comprensoriale. Erano presenti la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il direttore generale della Usl Umbria 2 Massimo De Fino, l’assessore alla Sanità della Regione Umbria Luca Coletto, il direttore regionale Salute e Welfare Massimo Braganti, la consigliera regionale Eleonora Pace, il direttore dell’Azienda Ospedaliera di Terni Pasquale Chiarelli, il presidente della Provincia di Terni Giampiero Lattanzi, il sindaco di Narni Francesco De Rebotti ed il sindaco di Amelia Laura Pernazza.

Usl Umbria 2 e ospedale Santa Maria: "Abbattere liste di attesa ed evitare esami e visite in altre città"

I vertici della Usl e della Regione hanno confermato che l’ospedale di Narni ed Amelia si farà e che è compreso nei progetti del Pnrr. Il bando per l’affidamento dei lavori, stando a quanto dichiarato, potrebbe uscire entro la fine del 2021 ed entro la fine del 2026 dovrebbero terminare i lavori, regalando in cinque anni al territorio l’atteso nosocomio. Nei giorni scorsi la Regione Umbria ha anche aperto un’interlocuzione sia con il ministero della Salute che con quello delle Infrastrutture.

Presentato a De Rebotti e Pernazza il progetto esecutivo del nuovo ospedale a Cammartana

Per quanto riguarda il nuovo ospedale comprensoriale i posti letto saranno 140: 60 per gli acuti ordinari, 55 per la riabilitazione, 20 per l’ospedale di comunità, 5 per la terapia intensiva. A questi si aggiungeranno 4 posti per l’osservazione breve intensiva del pronto soccorso, 14 per la dialisi ambulatoriale e 16 posti letto tecnici. Il costo complessivo è di 84.502.728,97 euro. Quello che è stato presentato è il progetto definitivo, che ha subito delle varianti, dovute anche alle esigenze messe in luce dall’emergenza Covid-19. Intanto continuano le polemiche sull’ospedale civile di Amelia. “Le strutture sono ormai fatiscenti – hanno spiegato dalla Fp Cgil Terni - il personale medico è in una condizione di grave carenza e il personale Infermieristico e Oss ormai ridotto ai minimi termini nel numero e nelle energie”.

Ospedale Narni-Amelia, bando alle porte

