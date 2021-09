Ubriaco infastidisce i clienti del bar, poi aggredisce e spintona i carabinieri

29 settembre 2021 a

Ubriaco inveisce contro i carabinieri e li spintona, arrestato giovane. Finisce in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e in attesa del processo, il giudice del Tribunale di Perugia, che ha convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Gualdo Tadino con divieto di uscire dalla propria abitazione durante le ore notturne. A essere arrestato, nella serata di domenica 26 settembre, un 25enne marocchino residente nella città della ceramica che è stato fermato dai carabinieri di Fossato di Vico insieme ai colleghi di Gualdo Tadino.

L’intervento degli uomini dell’Arma è avvenuto nella serata conclusiva dei Giochi de le Porte, che si erano chiusi senza problemi di ordine pubblico, dopo la segnalazione nei confronti del giovane marocchino arrivata dagli avventori di un bar del centro storico a cui stava dando fastidio. Ubriaco, infatti, era diventato una presenza potenzialmente pericolosa per le altre persone. Giunti sul posto i carabinieri di Fossato di Vico hanno individuato il giovane nordafricano e si sono avvicinati per identificarlo chiedendogli i documenti. Dal racconto che fanno gli stessi uomini dell’Arma, alla vista dei militari il 25enne ha dato subito in escandescenze inveendo contro di loro con frasi minatorie.

Per bloccarlo è stato quindi necessario l’intervento anche da parte dei colleghi di Gualdo Tadino. Infatti il giovane marocchino, che era in evidente stato di ubriachezza, ha opposto resistenza cercando di sottrarsi ai carabinieri colpendoli con violenti spinte al petto. Dopo diversi minuti è stato bloccato “evitando che la situazione potesse degenerare con pericolo per i presenti”, come spiegano dall’Arma. Per il venticinquenne lunedì si è tenuta l’udienza di fronte al giudice del Tribunale di Perugia, che ha convalidato l’arresto. Nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di permanenza a Gualdo Tadino ma con il divieto di uscire nelle ore notturne dalla propria abitazione.

